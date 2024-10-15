CS2 taktiklerini kullanıcılara sunan Smoke Baron APK, içerisinde 2000'den fazla taktik videosu barındırmaktadır.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Smoke Baron APK, Counter-Strike 2 oyuncuları için geliştirilmiş bir Android uygulamadır. Oyundaki haritalarda bulunan taktikleri en iyi şekilde kullanıcılara sunan bu uygulamada, yerleşmeler hakkında bilgi sahibi olabilir ve bomba taktiklerine erişebilirsiniz.

CT ve T tarafı için birçok smoke, flash, grenade ve molotof bombası taktiklerine rahatlıkla erişebilirsiniz. Sinir bozucu reklamlara takılmadan bombaların atılışını video olarak izleyin ve istediğiniz taktikleri telefonunuza indirin.

2000'den fazla eğitim videosunu içerisinde barındıran Smoke Baron CS2, oyun hakkındaki önemli bilgileri de sizlere sunmaktadır. 9 Farklı haritanın görseline erişebilir, önemli bilgileri alabilir ve pozisyon bilginizi artırabilirsiniz.

Smoke Baron APK İndir

Her oyuncunun neredeyse en az bir kere oynadığı Counter-Strike, gitgide gelişmeye ve yeni haritalar, pozisyonlar eklenmeye devam etmektedir. Doğru orantılı olarak her değişimi Smoke Baron'dan takip edebilir ve yeni eklenen taktiklere erişebilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra aşina olmadığınız haritalardaki pozisyonları öğrenebilir ve isimlerini görüntüleyebilirsiniz. Siz de Android cihazlarınıza Smoke Baron APK indirin ve CS2'deki çoğu taktiğe rahatlıkla erişin!

Smoke Baron Uygulaması Özellikleri