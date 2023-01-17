Sniper 3D APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 320.00 MB
- Üretici Fun Games For Free
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Sniper 3D APK, android cihazlarınızda oynayabileceğiniz çevrimiçin ve çok oyunculu popüler keskin nişancı oyunudur.
Sniper 3D APK, android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz aksiyon dolu bir keskin nişancı oyunudur. Sniper 3D Assassin APK ile birçok farklı görev sizleri bekliyor. Hızlı ilerleyen oyunda tek yapmanız gereken cihazınızı sağa sola yatırarak nişan almak ve ekrana dokunarak ateş edip görevleri tamamlamak.
Sniper 3D Assassin (Nişancılık Oyunları) APK İndir
Sniper 3D Assassin, nişancılık oyunları sevenler için sürekleyici görevlerin yanı sıra oyuna yeni gelen çevrimiçi çok oyunculu arena ile en iyi keskin nişancı olmaya çalışıyoruz. Oyunda en iyi keskin nişancı ve suikastçı olmak için çok oyunculu arenada hayatta kalmaya çalışmalı ve lonca savaşlarında savaşmalısınız.
Sniper 3D Özellikler
- 150'nin üzerinde Keskin Nişancı Tüfeğini ve Başka Silahları Toplayıp Yükselt
- En iyi silahları yap; silahların, eğlenceli mühimmat ve kabza yükseltmelerinin ve özel yeteneklerin kilidini aç
- Ultra gerçekçi 3B grafikler
- Sezgisel oyun kontrolleri
- Oyuncularla oynayarak dünyanın her yerinden keskin nişancı suikastçılarla rekabet et
- Çevrimdışı modda eğlenceli görevlerde taktiklerini geliştir veya topyekun çok oyunculu savaş için çevrimiçi oyna
- Rehineleri kurtar ve ordunun en iyi keskin nişancı suikastçısı ol
- Çevrimiçi ve çevrimdışı oynamayı destekler
Eğer siz de bu tarz oyunları seviyorsanız, Sniper 3D APK'yı indirip deneyebilirsiniz.