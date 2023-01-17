Sniper 3D APK, android cihazlarınızda oynayabileceğiniz çevrimiçin ve çok oyunculu popüler keskin nişancı oyunudur.

Erkan Calp - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sniper 3D APK, android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz aksiyon dolu bir keskin nişancı oyunudur. Sniper 3D Assassin APK ile birçok farklı görev sizleri bekliyor. Hızlı ilerleyen oyunda tek yapmanız gereken cihazınızı sağa sola yatırarak nişan almak ve ekrana dokunarak ateş edip görevleri tamamlamak.

Sniper 3D Assassin (Nişancılık Oyunları) APK İndir

Sniper 3D Assassin, nişancılık oyunları sevenler için sürekleyici görevlerin yanı sıra oyuna yeni gelen çevrimiçi çok oyunculu arena ile en iyi keskin nişancı olmaya çalışıyoruz. Oyunda en iyi keskin nişancı ve suikastçı olmak için çok oyunculu arenada hayatta kalmaya çalışmalı ve lonca savaşlarında savaşmalısınız.

Sniper 3D Özellikler

150'nin üzerinde Keskin Nişancı Tüfeğini ve Başka Silahları Toplayıp Yükselt

En iyi silahları yap; silahların, eğlenceli mühimmat ve kabza yükseltmelerinin ve özel yeteneklerin kilidini aç

Ultra gerçekçi 3B grafikler

Sezgisel oyun kontrolleri

Oyuncularla oynayarak dünyanın her yerinden keskin nişancı suikastçılarla rekabet et

Çevrimdışı modda eğlenceli görevlerde taktiklerini geliştir veya topyekun çok oyunculu savaş için çevrimiçi oyna

Rehineleri kurtar ve ordunun en iyi keskin nişancı suikastçısı ol

Çevrimiçi ve çevrimdışı oynamayı destekler

Eğer siz de bu tarz oyunları seviyorsanız, Sniper 3D APK'yı indirip deneyebilirsiniz.