Sniper 3D Assassin
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 24,134
- DOSYA BOYUTU 98.00 MB
- Üretici Yodo1 Games
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Sniper 3D Assassin, Windows cihazlarınızda ücretsiz oynayabileceğiniz en kaliteli keskin nişancı oyunu.
Sniper 3D Assassin, Windows tablet, bilgisayar ve telefonunuzda ücretsiz oynayabileceğiniz keskin nişancılık oyunu. Harika 3 boyutlu görsellerle süslenen oyunda sevgilisi kaçırıldıktan sonra paralı asker olmaya karar veren, keskin nişancı tüfeğini büyük ustalıkla kullanan bir adamın yerine geçerek Amerika sokaklarında birbirinden zorlu görevleri tamamlamaya çalışıyoruz.
Düşük donanımlı Windows PC veya tablet kullanıcısı iseniz Sniper 3D Assassin kesinlikle platformda bulabileceğiniz en kaliteli keskin nişancı oyunu. Görseller son derece başarılı, içerik zengin (hep aynı şeyleri yapmıyoruz, görev bazlı ilerliyoruz) ve sürükleyici. Oyuna geçecek olursam; İntikaım ateşiyle tutuşan paralı bir asker olarak Amerika’daki suçluların korkulu rüyasıyız. Hedef olarak gösterilen şahısları soğukkanlılıkla ortadan kaldırıyoruz. Her bölümde hedefimiz ve hakkında kısa açıklama veriliyor. Buna göre hedefimizi gözümüze kestiriyor, işini tez zamanda bitiriyoruz.
Görevleri tamamladıkça kullandığımız silahı da geliştirmemiz gerekiyor. Yeterli sayıda silah mevcut ve hepsi görevlerde gösterdiğimiz üstün performans neticesinde gelen paralarla açılıyor. Aynı silahla oyunun sonuna kadar gitmek mümkün olmadığından burası en uğrak noktanız olacak.
Sniper 3D Assassin
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 44,592
- DOSYA BOYUTU 67.00 MB
- Üretici Yodo1 Games
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Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz keskin nişancı oyunudur.
Keskin nişancılık, özellikle aksiyon filmlerini çok izliyor ve seviyorsanız, bildiğiniz gibi çok karizmatik bir meslek. Herkes eminim keskin nişancılara özeniyordur. Artık böyle bir hayaliniz varsa bunu mobil oyunlar aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.
Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz aksiyon dolu bir keskin nişancı oyunu da Sniper 3D Assassin. Çok farklı bir özelliği olmasa da ve kategoriye çok fazla bir yenilik getirmese de eğlenceli bir oyun olduğunu söyleyebilirim.
Hızlı ilerleyen oyunda tek yapmanız gereken cihazınızı sağa sola yatırarak nişan almak ve ekrana dokunarak ateş edip kötü adamları öldürmek.
Özellikler:
- Kolay kontroller.
- Gerçekçi grafikler.
- Düzinelerce gerçek silah modeli.
- Pek çok görev.
- Farklı hedefler ve senaryolar.
Eğer siz de bu tarz oyunları seviyorsanız, bu oyunu indirip deneyebilirsiniz.
Sniper 3D Assassin
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,959
- DOSYA BOYUTU 96.70 MB
- Üretici Yodo1 Games
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iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir keskin nişancı oyunudur.
Sniper 3D Assassin, iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir başka keskin nişancılık oyunudur. Biliyorsunuz ki mobil cihazlarda bu tarz çok fazla oyun var. Sniper 3D Assassin de bu tarza pek fazla yenilik getirmese de eğlenceli olduğunu söyleyebilirim.
Sorunsuz grafikleri ve hızlı ilerleyen tarzıyla bölünmeden oynayabileceğiniz oyunda yapmanız gereken cihazınızı sağa sola yatırarak nişan almak ve ekrana dokunarak ateş etmek. Böylece kötü adamları öldürmeli ve görevleri tamamlamalısınız.
Keskin nişancıları karizmatik ve keskin nişancılığı eğlenceli buluyorsanız, böyle bir hayaliniz varsa bunu bu oyunla gerçekleştirme şansına sahipsiniz.
Özellikler:
- Kolay kontroller.
- Gerçekçi grafikler.
- Düzinelerce gerçek silah modeli.
- Pek çok görev.
- Farklı hedefler ve senaryolar.
Eğer siz de bu tarz aksinoy oyunlarını seviyorsanız, bu oyunu indirip deneyebilirsiniz.
Sniper 3D Assassin
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,054
- DOSYA BOYUTU 98.00 MB
- Üretici Yodo1 Games
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Sniper 3D Assassin, Windows Phone platformunda açık ara en iyi keskin nişancı oyunu.
Sniper 3D Assassin, Windows Phone telefonunuza ücretsiz indirip satın alımla uğraşmadan oynayabileceğiniz keskin nişancı oyunu. Gerek görselleriyle gerek içeriğiyle gerekse de oynanışıyla platformdaki en iyi keskin nişancılık oyunu olduğunu netlikle söyleyebilirim.
Android ve iOS platformunda oldukça popüler olan sniper oyununda kız arkadaşının kaçırıldığı haberini alıp paralı asker olmaya karar veren ve keskin nişancı tüfeğini ustalıkla kullanan birinin yerine geçiyorsunuz. Her bölüm başlangıcında hedefiniz gösteriliyor ve detaylı bilgi almanızın ardından göreve başlıyorsunuz.
Görevler kolaydan zora doğru ilerlemiyor. Daha oyunun başlangıcından hemen açığa çıkmayan, tek vuruşla indirmeniz gereken hedeflerle karşılaşıyorsunuz ve kazandığınız parayla silahınızı sürekli olarak geliştirmeniz gerekiyor. Keskin nişancı tüfeğinizin tüm parçalarını değiştirebiliyorsunuz.
Sniper oyunlarının vazgeçilmezi yavaş çekimde kafanın patlamasını seyrettirmesi olayı bu oyunda da karşımıza çıkıyor. Ayrıca başarılı bir atış için nefes tutma da hoş bir detay.