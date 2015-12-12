Sniper 3D Assassin, Windows cihazlarınızda ücretsiz oynayabileceğiniz en kaliteli keskin nişancı oyunu.

Erkan Calp - 7 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sniper 3D Assassin, Windows tablet, bilgisayar ve telefonunuzda ücretsiz oynayabileceğiniz keskin nişancılık oyunu. Harika 3 boyutlu görsellerle süslenen oyunda sevgilisi kaçırıldıktan sonra paralı asker olmaya karar veren, keskin nişancı tüfeğini büyük ustalıkla kullanan bir adamın yerine geçerek Amerika sokaklarında birbirinden zorlu görevleri tamamlamaya çalışıyoruz.

Düşük donanımlı Windows PC veya tablet kullanıcısı iseniz Sniper 3D Assassin kesinlikle platformda bulabileceğiniz en kaliteli keskin nişancı oyunu. Görseller son derece başarılı, içerik zengin (hep aynı şeyleri yapmıyoruz, görev bazlı ilerliyoruz) ve sürükleyici. Oyuna geçecek olursam; İntikaım ateşiyle tutuşan paralı bir asker olarak Amerika’daki suçluların korkulu rüyasıyız. Hedef olarak gösterilen şahısları soğukkanlılıkla ortadan kaldırıyoruz. Her bölümde hedefimiz ve hakkında kısa açıklama veriliyor. Buna göre hedefimizi gözümüze kestiriyor, işini tez zamanda bitiriyoruz.

Görevleri tamamladıkça kullandığımız silahı da geliştirmemiz gerekiyor. Yeterli sayıda silah mevcut ve hepsi görevlerde gösterdiğimiz üstün performans neticesinde gelen paralarla açılıyor. Aynı silahla oyunun sonuna kadar gitmek mümkün olmadığından burası en uğrak noktanız olacak.