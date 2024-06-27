Soda içerek düşman dalgalarına karşı savaştığınız Sodaman oyunu, kapsamlı özelliklere sahip olan bir aksiyon rogue-lite oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sodaman, soda içerek size saldırmaya çalışan düşman dalgalarını öldürmeye çalıştığınız bir aksiyon rogue-lite oyunudur. Oyunun içerisinde çeşitli sodalar bulunuyor. Bu sodaların özellikleri farklı olmakla birlikte, birleştirerek özel kokteyller yapabilir ve gücünüzü daha da artırabilirsiniz.

Oyuna başlarken size en doğru stili ve silahı seçerek güçlenmeye başlamalısınız. Düşman dalgalarına karşı hem silahlarınızı hem de yeteneklerinizi kullanabileceğinizi unutmayın. Yeteneklerinizi zenginleştirmek ve yerine yeni yetenekler eklemek için oyun içerisinde seviye atlamayı bekleyebilirsiniz. Ardından karşınıza çıkan özelliklerden birini seçerek, düşmanlara karşı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Sodaman İndir

Altı farklı vücut parçasına 50'den fazla karakter özelleştirmesi ekleyebiliyorsunuz. Bu özelleştirmeler, karakterinize hem güç hem de atak hasarı katacaktır.

Henüz daha oyun çıkmadan deneyen biri olarak söylemeliyim ki, grafik ve oynanış açısından iyi bir iş çıkarılmış. Düşmanların çeşitliliğinden karakterlerinizin özelleştirmelerine kadar kapsamlı bir geliştirme yapısı bulunuyor. 2024'ün sonlarına doğru çıkış yapacak olan Sodaman'i indirin ve siz de mükemmel sodaları içerek, aksiyon rogue-lite deneyimi yaşayın!

Sodaman Sistem Gereksinimleri