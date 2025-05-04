Soulframe
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 48.83 GB
- Üretici Digital Extremes
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Soulframe, Digital Extremes tarafından geliştirilen ve yayınlanan doğa temalı bir fantezi MMORPG'dir.
Soulframe, meşhur Warframe'in geliştiricisi Digital Extremes'in yeni fantezi MMORPG projesidir. Oyun doğa ve ruhani güçlerle iç içe geçmiş bir dünyada, açık dünya keşfi ve yakın dövüş odaklı bir macera sunuyor.
Oyunun dünyası, sürekli değişen zindanlar ve dinamik çevrelerle doludur. Oyuncular, Spirit, Grace ve Courage olmak üzere üç farklı oyun tarzı arasında seçim yaparak karakterlerini özelleştirebilirler. Bu sistem oyunculara esnek bir oyun deneyimi sunar ve farklı stratejiler geliştirmelerine olanak tanır.
Soulframe'in savaş sistemi, zamanlamaya dayalı yakın dövüş mekanikleri ve doğa temalı büyülerle zenginleştirilmiştir. Oyuncular, düşman saldırılarından kaçınmak, savunmak ve karşı saldırılar yapmak için doğru zamanı beklemelidir. Ayrıca çevresel etkileşimler ve ruhani güçler, savaşlarda stratejik avantajlar sağlar.
Soulframe ücretsiz olarak sunulacak ve çapraz platform desteği ile 10 oyuncuya kadar birlikte oynama imkanı sağlayacaktır. Arkadaşlarınızla birlikte zindanları keşfedebilir, kaynak toplayabilir ve güçlü düşmanlarla savaşabilirsiniz.
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Soulframe henüz indirilmeye açılmadı.
Soulframe Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (32-bit desteklenmez)
- İşlemci: Intel Core 2 Duo e6400 veya AMD Athlon x64 4000+ (~2.2Ghz çift çekirdekli CPU)
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: DirectX 11+ uyumlu ekran kartı
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- İnternet: Geniş bant internet bağlantısı