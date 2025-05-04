Soulframe, Digital Extremes tarafından geliştirilen ve yayınlanan doğa temalı bir fantezi MMORPG'dir.

Kemal Tavus - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Soulframe, meşhur Warframe'in geliştiricisi Digital Extremes'in yeni fantezi MMORPG projesidir. Oyun doğa ve ruhani güçlerle iç içe geçmiş bir dünyada, açık dünya keşfi ve yakın dövüş odaklı bir macera sunuyor.

Oyunun dünyası, sürekli değişen zindanlar ve dinamik çevrelerle doludur. Oyuncular, Spirit, Grace ve Courage olmak üzere üç farklı oyun tarzı arasında seçim yaparak karakterlerini özelleştirebilirler. Bu sistem oyunculara esnek bir oyun deneyimi sunar ve farklı stratejiler geliştirmelerine olanak tanır.

Soulframe'in savaş sistemi, zamanlamaya dayalı yakın dövüş mekanikleri ve doğa temalı büyülerle zenginleştirilmiştir. Oyuncular, düşman saldırılarından kaçınmak, savunmak ve karşı saldırılar yapmak için doğru zamanı beklemelidir. Ayrıca çevresel etkileşimler ve ruhani güçler, savaşlarda stratejik avantajlar sağlar.

Soulframe ücretsiz olarak sunulacak ve çapraz platform desteği ile 10 oyuncuya kadar birlikte oynama imkanı sağlayacaktır. Arkadaşlarınızla birlikte zindanları keşfedebilir, kaynak toplayabilir ve güçlü düşmanlarla savaşabilirsiniz.

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Soulframe Sistem Gereksinimleri