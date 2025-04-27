Xbox Game Studios tarafından geliştirilen South of Midnight, oyunculara kapsamlı bir aksiyon-macera deneyimi sunuyor.

Berkcan Aktürk - 40 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

South of Midnight, Compulsion Games tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan bir aksiyon-macera oyunudur. Amerikan Güneyi'nin atmosferinde geçen bu oyun, oyuncuları Hazel Flood adlı genç bir kadının annesini bulma ve kendi geçmişini keşfetme yolculuğuna çıkarıyor.​

Karakterimiz, kasabasını yerle bir eden bir kasırganın ardından annesini ararken, kendisinin bir "Tejedor" olduğunu keşfediyor. Aslında oyunun ana temasını oluşturan bu özel yetenek, ona evrenin en büyük güçlerinden birini kazandırır.

Yolculuğu sırasında Hazel, Haints adlı düşmanlarla savaşır ve güney'in farklı yönlerini keşfeder. Efsanevi yaratıklarla yüzleşirken, özel yeteneklerinizi kullanın ve macera boyunca tüm özelliklerinizi geliştirin.

South of Midnight İndir

South of Midnight, platform, keşif ve dövüş mekaniklerini bir araya getirmektedir. Tüm bunların yanı sıra çift zıplama, duvar koşusu ve havada süzülme gibi akrobatik hareketlerle de hem vuruşlardan kaçabilir hem de etrafınızı keşfedebilirsiniz.

Dövüşlerde ise kancalar ve büyüler kullanarak düşmanlarla savaşabilirsiniz. Ayrıca, Crouton adlı küçük bir kukla, düşmanları geçici olarak birbirine düşürmek için stratejik olarak kullanılabilir.

Siz de South of Midnight indirin ve her açıdan kapsamlı bir aksiyon-macera deneyimi yaşayın!

South of Midnight Sistem Gereksinimleri