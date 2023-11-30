Counter-Strike benzeri bir FPS oyunu olan Special Forces Group 2 APK, oyuncular birçok mod seçeneği ve silah kaplamaları sunuyor.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

ForgeGames tarafından geliştirilen Special Forces Group 2 APK, mobil cihazlar için birinci şahıs nişancı oyundur. Bu FPS oyununda birçok modda oynayabilir ve arkadaşlarınızla aksiyon deneyimi yaşayabilirsiniz. Tüm oyuncuların en az bir kere oynadığı Counter-Strike'dan ilham alan bu oyun, oyunculara eski ama kalıplaşmış olan grafikler sunuyor.

Oyunda oynayabileceğiniz çokça mod vardır. Bunlardan bazıları; klasik, ölüm maçı, zombi modu, bıçak modu ve piyasadaki diğer FPS oyunlarında olduğu gibi bomba kurma modu vardır. Bu modları arkadaşlarınızla veya tek başınıza botlara karşı oynayabiliyorsunuz.

Special Forces Group 2 APK İndir

Special Forces Group 2 APK'da, seçebileceğiniz 8 karakterin yanı sıra silah kaplamalarını satın alarak silahlarınıza daha iyi bir görünüm verebilirsiniz. 130'dan fazla her türden silahların kaplaması bulunuyor ve aralarından en beğendiğinizi seçerek oyunlarda kullanabilirsiniz. Akılı cihazlarınızda FPS deneyimi yaşamak istiyorsanız, Special Forces Group 2 APK indirin ve arkadaşlarınızla takım kurarak diğer oyunculara karşı savaş verin.

Counter-Strike'a büyük ölçüde benzer olan Special Forces Group 2'de, güncel olmayan grafikler sizi biraz sıkabilir. Ancak oyunun içerisindeki içerikler ve modlar sayesinde, mobil cihazlarınızda biraz da olsa eski klasikleri hatırlayabilirsiniz.

Special Forces Group 2 Özellikleri