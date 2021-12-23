Special Ops APK online multiplayer ve internetsiz tek oyunculu mod içeren FPS oyunu. Sniper oyunlarını sevenler için de tavsiyemizdir.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Special Ops APK, Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir online FPS oyunu. PvP savaş FPS silah online oyunları sevenler için tavsiyemizdir.

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Bu modern çevrimiçi FPS arena nişancı oyununda kritik savaşlarda bulunacak, düşmanlara saldıracaksınız. Online ateş etme, multiplayer PvP, tek oyunculu FPS ve keskin nişancı (sniper) olmayı seviyorsanız bu çok oyuculu nişancılık tam size göre. Gerçek zamanlı PvP’de yok edin, patlama modunda rakiplerinizle yüzleşin veya korkunç tek oyunculu moda göz atın. Special Ops FPS PvP savaş online silah oyunu, birçok yenilikle karşınıza çıkıyor. Yeni haritalar, harika silahlar ve yeni elit rekabet sistemi ile Special Ops, aklınızı başınızdan alacak.

Counter Strike benzeri oyunların hayranı mısınız? İşte size güzel bir FPS multiplayer shooter oyunu. En iyi ücretsiz online PvP Android FPS oyunu, mükemmel grafikleri ve yüksek kaliteli optimizasyonu ile kendisine çekiyor.

Aksiyon dolu FPS haritaları - Şimdiye kadarki en iyi birinci şahıs nişancı oyununu deneyimleyebileceğiniz 8 harita. Dereceli oyun modu ile rütbe kazanın ve daha fazla coin elde edin. Özel oyun modunda kendi belirlediğiniz kurallarla arkadaşlarınız için oynayın. İnternetsiz tek oyunculu modda canavarlara karşı oynayın.

Günlük ücretsiz hediyeler almak için giriş yapın - Her gün giriş yapın ücretsiz hediyeler, öğeler, görevler alın. Bonus deneyim puanları ve kredileri de kaçırmayın.

20’den fazla özelleştirilebilir silah ve görünüm - Glock 18 , USP Tactical , P228, Desert Eagle.50 AE, FN Five-seveN, Dual 96G Elite Berettas, MAC10,TMP,MP5 Navy, UMP, P90, Galil, FAMAS, AK47, M4A1,SG-552, AUG,M249-SAW, Scout, G3/SG-1,SG-550, AWP! Keskin nişancı olmayı sevenler için detaylı keskin nişancılar. Oyunda öne çıkmak için silahınızı özelleştirin ve benzersiz görünümleri alın.

Silah ve zırh sistemini yükseltin - Silahlarınızı ve zırhınızı geliştirin.

Oyun modları - Ölüm maçında ölün ya da öldürün. Takımlı ölüm maçında takım takıma savaşın. Herhangi bir haritada kendi kurallarınızla kendi oyununuzu oluşturun. Tek oyunculu sefer modunu deneyin. Keskin nişancı olmayı seven nişancılar için AWP haritaları.