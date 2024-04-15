Brawl Stars, Clash Royale ve Hay Day gibi oyunlardaki karakterleri içerisinde barındıran Squad Busters APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Supercell'in yeni oyunu olarak karşımıza çıkan Squad busters APK, yayıncının tüm oyunlarındaki bazı karakterleri bir araya getiriyor. Her oyundan farklı bir karakter ve mekanik bulunan yapısına ayrı olarak bir de harita ve görselliği de eklemeyi unutmamışlar. Supercell kahramanlarından bir takım oluşturduğunuz Squad Busters'ta, oyunlara katılın, ödüller kazanın ve yeni kahramanların kilidini açarak takımınızı geliştirin.

Oyunda oynayacağınız tüm karakterler, bildiğiniz eski hallerine göre bebeksi bir görünüme sahip. Üç farklı seviyede geliştirebilir ve minik karakterlerinizi donanımlı hale getirebilirsiniz.

Maç sırasında zor olmayan ve Brawl Stars benzeri bir kontrol mekaniğiyle karşılaşacaksınız. Takımınızı joystick yardımıyla yönetip, ekranda bulunan saldırı tuşları sayesinde atak yapabileceksiniz. 10 oyunculu savaş arenasında en iyi takım olmak için yarışın ve tüm rakipleri yeteneklerinizi kullanarak alt edin.

Squad Busters APK İndir

Evet, oynanış ve kontrol özelliklerini anlattığımıza göre artık ödüllere ve geliştirmelere geçebiliriz. Squad Busters, oyunculara her oyun sonrası kazanabileceği ödüller sunuyor. Kazanın veya kaybedin ama her oyun sonrasında farklı ödüllere sahip olun. Karakter geliştirmelerinde oldukça etkisi bulunan kutular ve gizemli eşyalar, oyundaki seviyenize de etki etmektedir.

Her bir karakterinizi maksimum seviyeye getirin ve yetenek kapasitesini yükseltin. Oyunda ilerledikçe en iyi karakter kombinasyonlarını bularak, Supercell karakterlerini uyum içinde savaşa gönderebilirsiniz.

Clash of Clans, Brawl Stars, Boom Beach, Clash Royale ve Hay Day gibi oyunlardaki sevdiğiniz karakterlerle oynama şansı yakaladığınız Supercell'in yeni oyunu Squad Busters APK'yı indirin ve siz de heyecan verici savaşlara katılarak arkadaşlarınızla eğlenin.