Profilinize kimlerin baktığını görmek ve çeşitli verilere ulaşmak istiyorsanız, Stalker Pro APK tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.

Berkcan Aktürk - 30 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Instagram profilinize kimlerin baktığını görmek ve bildirim almak istiyorsanız Stalker Pro APK'yı kullanabilirsiniz. Uygulama sadece hesabınıza kimlerin baktığını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda engelleyen, geri takip etmeyen ve takipten çıkan kullanıcıları da sizlere gösteriyor.

Ayrıca uygulama içerisinde gizli bir şekilde Instagram hikayelerini de izleyebilirsiniz. Gizli hikaye izleme özelliği sayesinde, hikayesine bakmak istemediğiniz kişilere uygulama üzerinden bakabilirsiniz. Stalker Pro'yu kullanmak istiyorsanız çeşitli üyeliklere sahip olmalısınız. Haftalık, aylık veya 6 aylık üyelikleri satın alarak, uygulamanın özelliklerini kullanabilirsiniz.

Stalker Pro APK İndir

Eğer profilinize kimlerin baktığını öğrenmek istiyorsanız, Stalker Pro APK indirebilirsiniz. İzlediğiniz hikayeleri tek tıkla indirerek telefonunuza kaydedebilirsiniz. Tüm bunların yanında kendi profil analizlerinizi de yapabilirsiniz. Detaylı paylaşım istatistiklerinizi ve hesap analizlerinize bakarak görüntülenme sayılarınıza rahatça ulaşabilirsiniz.

Stalker Pro Özellikleri