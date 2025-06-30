Zorlu platform oyunları arasında yer alan Stickman Hook APK, yüzlerce seviyeyi ve farklı oyun modlarını içerisinde barındırıyor.

Berkcan Aktürk - 25 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Stickman Hook APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir platform oyunu olarak öne çıkıyor. Zorlu parkurları oyunculara sunan Stickman Hook'da, kancanızla engellere bağlanacak ve inanılmaz atlayışlar yapacaksınız.

Bir örümcek gibi engeller arasında zıplayacaksınız. bu oyunda en önemli olan şeylerden biri, zamanlamadır. Zamanlamanızı iyi ayarlayarak parkurları geçin ve kancanızı en isabetli şekilde kullanın. Kancadan kancaya sallanırken bir yandan da çeşitli duvarları geçeceksiniz.

Stickman Hook APK İndir

Yüzlerce seviyeyi içerisinde barındıran Stickman Hook APK, farklı modları da oyunculara sunmaktadır. Hem görünüm hem de engeller açısından değişiklik gösteren bu seviyeler, kendi içerisinde de bölümler barındırmaktadır.

Her Stickman oyununda olan ikonik karakterimiz, artık farklı kostümlerle de karşımıza çıkıyor. Yüzlerce görünüm arasından seçim yaparak karakterinizi özelleştirebilir ve oyununuza daha eğlenceli bir hava katabilirsiniz.

Siz de Stickman Hook APK indirerek, zorlu parkurlarda platform deneyimi yaşayabilir ve seviyeleri tamamlamaya çalışabilirsiniz.

Stickman Hook Oyunu Özellikleri