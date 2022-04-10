Street Fighter 2 ile 90'lı yılların atmosferine girecek ve sürükleyici dövüşlere katılabileceksiniz.

Can Erdil Şentürk - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Street Fighter 2, 90'lı yıllarda çıkış yapan ve bir nesli atari salonlarına kilitleyen efsanevi dövüş oyunu. Pixel grafikler ile karşımıza çıkan ve 90'lı yılların en iyi temasına sahip olan oyun eğlenceli ve bir o kadar da aksiyon yüklü anlara ev sahipliği yapıyor. Başarılı ses efektleri ile sürükleyici bir dövüş oyunu olan Street Fighter 2 ülkemizde ve Asya ülkelerinde milyonlarca adet sattı. Başarılı satışlara imza atan dövüş oyunu, klasik dövüş sahneleri ile seriyi adeta nostaljik bir havaya sokuyor.

Street Fighter 2 Özellikleri

Birbirinden farklı dövüşçüler,

Kaliteli ses efektleri,

Pixel grafikler,

90'lı yıllar temalı içerikler,

Farklı dövüş sahneleri,

Eğer bilgisayarlarınızda bu klasik oyunu oynamak istiyorsanız normalde ROM dosyalarını bulup indirmeniz, sonrasında emülatör çalıştırarak oyunu oynamanız gerekebiliyor. Fakat Street Fighter 2 oynamak için bu kadar zahmete girmenize gerek yok. Sitemizdeki indirme bağlantısına tıkladığınızda Street Fighter 2'yi tarayıcınız üzerinde herhangi bir indirme işlemi yapmadan oynayabileceksiniz.

Street Fighter 2'nin bu tarayıcı versiyonu Street Fighter 2 Champion Edition. Street Fighter 2 Champion Edition'ın orijinal Street Fighter 2'den farkı ise daha fazla kahramana yer vermesi, oyuncuların kendi kahramanlarına karşı dövüşebilmelerine izin vermesi ve daha rafine bir oynanış sunması.

Street Fighter 2 tarayıcı versiyonunda oyunun kontrollerini değiştirebiliyorsunuz. Varsayılan ayarlarda Enter tuşu oyunu başlatıyor, ok tuşları kahramanınızı yönlendiriyor. S, D, F tuşları yumruk atmak, X, C, V tuşları tekme atmak için kullanılabiliyor.

Street Fighter 2 İndir

Dövüş oyunlarının başında gelen Street Fighter 2, efsanevi yapısı ile birlikte milyonlara ulaştı. Milyonlarca oyuncunun kalbinde taht kuran başarılı oyun deli gibi sattı. Günümüze gelene kadar başarılı işlere imza atan oyun, 90'lı yılların adeta temasını karşımıza çıkıyor. Eğer sizde bu atmosferde rol almak istiyorsanız hemen oyunu indirmeli ve dövüşmeye başlamalısınız.

Street Fighter 2 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP / Vista / 7

İşlemci: 1.8 GHz işlemci

Bellek: 512 MB RAM

Ekran Kartı: DirectX 9 uyumlu ekran kartı

Sabit Disk: 2 GB Boş Alan