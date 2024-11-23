Anime tarzıyla ön plana çıkan Strinova, üçüncü şahıs taktiksel rekabetçi oyunudur.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Strinova, dinamik bir rekabetçi aksiyon oyunudur ve oyuncuları büyüleyici bir bilim kurgu evrenine götürür. Bu oyunda, galaksinin uzak köşelerinde geçen bir maceraya atılacak, farklı gezegenler ve uzay istasyonlarında çeşitli görevler üstleneceksiniz. Arkaşalarınızla veya diğer oyuncularla rekabet ederek, çeşitli oyun modlarını deneyimleyebilirsiniz.

Anime tarzıyla ön plana çıkan yapımda, taktiksel bir nişancı deneyimi yaşayacaksınız. Valorant, CS2 ve Overwatch gibi oyunlardan ilham alan Strinova, kendi stillerini de oyuna iyi yansıtmıştır. Karakterinizin ve silahlarınızın özelliklerini kullanarak, düşmanlarınıza karşı savaşabilirsiniz.

Çeşitli haritalar ve oyun modlarıyla karşımıza çıkan Strinova'da, takım arkadaşlarınızla birlikte oyuna katılabilir veya tek başınıza oyun aratabilirsiniz. Oyunu sürekli güncel tutan geliştiriciler, gelecekte daha fazla haritanın ve oyun modunun geleceğini duyurmuştur.

Strinova İndir

Strinova'nın en göze çarpan özelliği, 2D ve 3D formlar arasında geçiş yapabiliyor olmasıdır. Oynanışınızı tamamen değiştiren bu özellik, oyunculara benzersiz bir deneyim sunuyor.

Siz de Strinova indirin ve anime tarzı taktiksel rekabetçi oyununu arkadaşlarınızla birlikte oynayın!

Strinova Sistem Gereksinimleri