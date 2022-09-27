Stumble Guys APK, 32 oyuncunun gerçek zamanlı oynadığı elemeli bir oyundur.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Stumble Guys APK, çok oyunculu yapısı gerçek zamanlı eğlence ve aksiyonu bir arada sunuyor. 32 gerçek oyuncuyu ortak bir platform üzerinde buluşturan yapım, oyunculara sürükleyici bir mücadele dünyası sunuyor.

Elemeli bir devasa çok oyunculu Battle Royale oyunu olarak ifade edilen oyunda oyuncular koşacak, darbeler vuracak ve rakiplerinin ayaklarını kaydırmaya çalışacaklar. Yapım içerisinde oyuncular gelen engellerde kaçarak ilerlemeye çalışacaklar. Oynaması ücretsiz olarak oyunculara eğlenceli anlar sunan yapım milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

Stumble Guys APK Özellikleri

Renkli ve çılgın bi oynanış,

Gerçek zamanlı oynanış,

32 oyuncu aynı platformda,

Birbirinden farklı seviyeler,

Yüzlerce komik başarısızlık,

Tempolu bir oynanış,

Elemeli bir yapı,

Türkçe dil desteğinin yer almadığı Stumble Guys apk oyununda tam 11 farklı dil seçeneği yer alıyor. Gerçek oyunculara karşı mücadele etme fırsatı veren yapım, gerçek zamanlı olarak oynanabiliyor. 32 farklı oyuncuyu ortak bir platformda karşı karşıya getiren yapım Battle Royale modu ile aksiyonu tetikliyor. Oldukça renkli içeriklere sahip olan oyun 2021 yılında lansmana çıkmıştı. Hem mobil hem de bilgisayar oyuncuları tarafından epey sevilen yapım, aldığı geribildirimler ile de başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Aksiyondan ziyade eğlenceli ve bir o kadar da komik bir yapıda oynanan Stumble Guys apk yükle, farklı karakter modellemelerine de ev sahipliği yapıyor. Hareketli oynanışı ile oyunculara keyifli zaman geçirme fırsatı sunan oyun milyonları peşinden sürüklemeye devam ediyor.

Stumble Guys APK İndir

Android platformu için Google Play üzerinde yayınlanan başarılı oyun, Windows platformu için ise Steam üzerinde lansmana çıktı. Oynaması ücretsiz olarak adından söz ettiren Battle Royale oyunu oyuncuların epey beğenisini kazandı. Dileyen oyuncular yapımı hemen ücretsiz olarak indirip tadını çıkarmaya başlayabilirler. İyi eğlenceler dileriz.