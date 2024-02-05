Justice League kontrolden çıktı, onları öldürmeye hazır mısınız? Suicide Squad: Kill the Justice League indirin ve bu çılgınlığı sona erdirin.

Kemal Tavus - 45 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Batman Arkham serisinin geliştiricisi olan Rocksteady Studios tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Games tarafından yayınlanan Suicide Squad: Kill the Justice League 2024 yılında çıkışını yaptı. Çıkmadan eleştirilerin odağında olan Suicide Squad: Kill the Justice League oyuncuları epey üzmüşe benziyor.

Rocksteady Studios, Batman Arkham oyunlarıyla büyük bir saygınlık kazanmıştı ancak şimdi aynı firmanın yaptığı online tabanlı bir hizmet servisi oyunu eleştirilerin odağı oldu. Oyunun pek çok özelliği eleştirildi ve genel yapısı pek beğenilmedi. Pek çok oyuncu yeni bir Batman oyunu beklerken Rocksteady Studios ve Warner Bros. Games böyle bir oyuna girişti.

Esasında fena gözükmeyen bir oyun olan Suicide Squad: Kill the Justice League ilginç bir hikayeye sahip ancak oyun ile alakalı pek çok sızıntı ve bilgi oyuncuların hevesini kaçırdı. Potansiyeli çok yüksek bir oyunken daha çıkmadan kendini harcayıp bitiren bir oyun oldu.

Suicide Squad: Kill the Justice League İndir

Suicide Squad: Kill the Justice League indirin ve Justice League’i durdurmak için mücadele verin.

Suicide Squad: Kill the Justice League Sistem Gereksinimleri