Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz Summoners War APK, sıra tabanlı RPG oyunları arasında yerini alıyor.

Berkcan Aktürk - 48 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Summoners War APK, sıra tabanlı dövüş sistemini içerisinde barındıran bir RPG oyunudur. Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bu oyunda, 1500'den fazla karakter arasından seçim yapacak ve kahraman grubunuzu oluşturacaksınız. Tabii ki, tüm bunlar yapmadan önce yeni bir hesap oluşturmalı ve profilinizi özelleştirmelisiniz.

Summoners War APK'nın büyük bir çoğunluğu tek oyunculu olarak ilerlese de, PvP savaşları da içerisinde barındırmaktadır. Global Arena'da çevrimiçi modları deneyimleyebilir ve arkadaşlarınızla savaşabilirsiniz.

Sıra tabanlı savaş sistemini seven oyuncular için tatmin edici bir deneyim sunan Summoners War, sıkıcı olmayan bir yapıya sahiptir. Sıra tabanlı savaşların neredeyse çoğu yavaş ve bol aksiyonlu ilerlemese de, geliştiriciler bu oyunda bunu kotarmış diyebiliriz.

Summoners War APK İndir

Com2uS tarafından geliştirilen Summoners War APK'yı indirin ve siz de çılgın savaşların tadını çıkarın. Ayrıca, oyun içerisinde kendi köyünüzü de oluşturacaksınız. Bu nedenle farklı türden binalar inşa edecek, görünüşlerini özelleştirecek ve yaratıklarınızı geliştireceksiniz.

Bazı nadir ve sihirli yaratıkları elde etmek için köyünüzde kristaller yaratmanız gerekiyor. Ekibinize iyi savaşçılar eklemek istiyorsanız, bu kristalleri bulun ve en iyi yaratıkları aranıza katın.

Summoners War: Hava Arenası Oyunu Özellikleri