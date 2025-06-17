Super Meat Boy 3D, oyunculara üç boyutlu görsellik sunan zorlayıcı bir aksiyon platform oyunudur.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Daha önce 2D olarak karşımıza çıkan Super Meat Boy, yenilenen grafikleriyle ve platformlarıyla üç boyutlu bir şekilde karşımıza çıkıyor. Super Meat Boy 3D oyununda, aksiyon platform deneyimini mükemmel bir şekilde deneyimleyecek ve zorlu engelleri aşmaya çalışacaksınız.

Grafik açısından yenilikçi bir yapı sunan Super Meat Boy 3D, içerisinde neon ışıklı platformları da barındırmaktadır. Platformlar arasında zıplarken hem zorlanacak hem de eşsiz grafiklerle birlikte mest olacaksınız.

İki boyutlu grafiklerin yanı sıra Super Meat Boy 3D, daha zorlu seviyeleri oyunculara sunuyor. Testereler, hareketli platformlar, düşmanlar, yıkılan engeller ve daha birçok etken giderek zorlaşmaktadır. Bir sürü seviyeyi oynadıktan sonra destansı boss savaşlarını da deneyimleyecek ve onlarca yeni modu keşfedeceksiniz.

Super Meat Boy 3D İndir

Oyunun kontrollerine bakacak olursak; yüksek zorluk düzeyinde karşımıza çıkan kontroller, alışma sürecinizi de bir hayli artırmaktadır. Hem karakteri yönlendirirken hem de platformlar arasında ilerlerken işiniz kolay olmayacak.

Eğer siz de aksiyon platform oyunlarını seviyorsanız, Super Meat Boy 3D indirin ve nihai zorluktaki engelleri karakterinizle birlikte aşmaya çalışın!

Super Meat Boy 3D Sistem Gereksinimleri