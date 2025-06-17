Super Meat Boy 3D
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 9.77 GB
- Üretici Headup Games
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Super Meat Boy 3D, oyunculara üç boyutlu görsellik sunan zorlayıcı bir aksiyon platform oyunudur.
Daha önce 2D olarak karşımıza çıkan Super Meat Boy, yenilenen grafikleriyle ve platformlarıyla üç boyutlu bir şekilde karşımıza çıkıyor. Super Meat Boy 3D oyununda, aksiyon platform deneyimini mükemmel bir şekilde deneyimleyecek ve zorlu engelleri aşmaya çalışacaksınız.
Grafik açısından yenilikçi bir yapı sunan Super Meat Boy 3D, içerisinde neon ışıklı platformları da barındırmaktadır. Platformlar arasında zıplarken hem zorlanacak hem de eşsiz grafiklerle birlikte mest olacaksınız.
İki boyutlu grafiklerin yanı sıra Super Meat Boy 3D, daha zorlu seviyeleri oyunculara sunuyor. Testereler, hareketli platformlar, düşmanlar, yıkılan engeller ve daha birçok etken giderek zorlaşmaktadır. Bir sürü seviyeyi oynadıktan sonra destansı boss savaşlarını da deneyimleyecek ve onlarca yeni modu keşfedeceksiniz.
Super Meat Boy 3D İndir
Oyunun kontrollerine bakacak olursak; yüksek zorluk düzeyinde karşımıza çıkan kontroller, alışma sürecinizi de bir hayli artırmaktadır. Hem karakteri yönlendirirken hem de platformlar arasında ilerlerken işiniz kolay olmayacak.
Eğer siz de aksiyon platform oyunlarını seviyorsanız, Super Meat Boy 3D indirin ve nihai zorluktaki engelleri karakterinizle birlikte aşmaya çalışın!
Super Meat Boy 3D Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: AMD Ryzen 3 3100 veya Ryzen 5 2400G, Intel Core i3-10100 veya i5-9400
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6400 veya NVIDIA GTX 1050Ti/1
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan