Kayıp kız çocuğunu bulmaya çalıştığımız Supernormal oyununda, yaratıklarla iletişim kurun ve bulmacaları çözün.

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bir dedektif olarak sıradan bir dairede geçen olayları çözmelisiniz. İpuçları aramalı, yaratıklara yakalanmamalı ve kayıp olan kızı bulmalısınız. Hem eski hem de yeni nesil bilgisayarlarda sorun yaşamadan oynayabileceğiniz Supernormal, iki farklı sona sahip olan bir korku oyunudur.

Dedektiflik yeteneklerinizi konuşturduğunuz bu oyunda, ipuçlarını bularak evdeki gizemi çözmelisiniz. Yaratıklar evin içinde ve aniden karşınıza çıkabilir. Eğer yaratık karşınıza çıkarsa ses çıkarmayın ve olduğunuz yerde durun. Eğer yaratıklar sizi duyarsa oyunun sonunu göremeyebilirsiniz.

Evet, oyundaki ses tanıma özelliği sayesinde varlıklar sizi duyabilir. Bunun için oyunu oynarken çok sessiz olmalsınız. İstediğiniz zaman konuşarak varlıklarla iletişim haline girebilir ve ipuçları alabilirsiniz.

Supernormal İndir

Hiperrealistik bir ortamda geçen Supernormal, Unreal Engine 5 kullanarak iki yılda geliştirildi. Ayrıca oyundaki rastgele doğaüstü olalar, oyuncuların her oynadığı zaman farklı bir deneyim almasına olanak tanıyor. Tüyleri ürperten olayları ve her korkunun bir öncekinden farklı olması, oyunun tekrar oynanabilirliğini de yükseltiyor.

Siz de gizem dolu bu hikayeyi bitirmek ve kayıp olan kız çocuğunu bulmak istiyorsanız, Supernormal indirerek yaratıklara karşı mücadele edebilirsiniz.

Supernormal Sistem Gereksinimleri