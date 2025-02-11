Survival Escape: Prison Game APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 138 MB
- Üretici H2T GLOBAL PTE. LTD.
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Squid Game temasıyla ön plana çıkan Survival Escape: Prison Game APK'da, ölümcül oyunlarda hayatta kalmaya çalışın ve büyük ödülün sahibi olun!
Survival Escape: Prison Game APK, onlarca oyuncunun bulunduğu hapishaneden kaçmaya çalıştığınız Squid Game temalı bir Android oyunudur. Diziden de bildiğiniz üzere çeşitli oyunlar oynayarak hayatta kalmaya ve para ödülünü kazanmaya çalışıyorsunuz.
Her turda farklı oyun türüyle karşılaşacak ve yalnızda bir kişi kalana kadar mücadele edeceksiniz. Oyuncuların stratejisini ve becerisini test edecek olan 6 farklı zorlu parkur bulunmaktadır.
Survival Escape: Prison Game APK İndir
Tüm denemelerden sonra ayakta kalan son kişi olmaya çalışın. Heyecan verici kaçış oyunu olan Survival Escape: Prison Game APK, hem içerikleriyle hem de tatmin edici grafikleriyle birlikte oyuncuların karşısına çıkıyor.
Basit kontroller, tatmin edici grafikleri ve Squid Game temalı yapısıyla ön plana çıkan Survival Escape: Prison Game APK'yı indirin ve siz de ayakta kalan son oyuncu olun.
Survival Escape: Prison Game Oyunu Özellikleri
- Squid Game temalı hayatta kalma oyunu
- 6 farklı zorlu hayatta kalma görevi
- Heyecan verici kaçış oyunu
- Tatmin edici grafikler ve basit kontroller
- Kapsamlı oyun modları ve içerikler