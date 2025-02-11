Squid Game temasıyla ön plana çıkan Survival Escape: Prison Game APK'da, ölümcül oyunlarda hayatta kalmaya çalışın ve büyük ödülün sahibi olun!

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Survival Escape: Prison Game APK, onlarca oyuncunun bulunduğu hapishaneden kaçmaya çalıştığınız Squid Game temalı bir Android oyunudur. Diziden de bildiğiniz üzere çeşitli oyunlar oynayarak hayatta kalmaya ve para ödülünü kazanmaya çalışıyorsunuz.

Her turda farklı oyun türüyle karşılaşacak ve yalnızda bir kişi kalana kadar mücadele edeceksiniz. Oyuncuların stratejisini ve becerisini test edecek olan 6 farklı zorlu parkur bulunmaktadır.

Survival Escape: Prison Game APK İndir

Tüm denemelerden sonra ayakta kalan son kişi olmaya çalışın. Heyecan verici kaçış oyunu olan Survival Escape: Prison Game APK, hem içerikleriyle hem de tatmin edici grafikleriyle birlikte oyuncuların karşısına çıkıyor.

Basit kontroller, tatmin edici grafikleri ve Squid Game temalı yapısıyla ön plana çıkan Survival Escape: Prison Game APK'yı indirin ve siz de ayakta kalan son oyuncu olun.

Survival Escape: Prison Game Oyunu Özellikleri