Arkadaşlarınızla veya tek başınıza zorlu katillerle mücadele ettiğiniz Survive The Hill'de, görevleri tamamlayın ve kaçış yolunu arayın.

Berkcan Aktürk - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tekli veya 4/8 arkadaşınızla birlikte oynayabildiğiniz Survive The Hill, korkunç yaratıklarla savaştığımız bir hayatta kalma oyunudur. Katillerden kaçmalı ve yaratıkları elimizdeki silahlarla alt etmeliyiz. Arkadaşlarımızla veya tek başımıza oynayabildiğimiz bu oyunda, kendi stratejimizi oluşturup, asla yalnız dolaşmamalıyız.

Yaratıklar çok hızlı ve her yerdeler. Tüm sorunlara karşı sakin kalıp, hayatta kalmanın yollarını aramalıyız. Verilen görevleri zamanında yapmalı ve yaparken de yaratıklarla savaşmalıyız. Haritada iki adet çıkış noktası bulunuyor. Görevleri yapın ve kaçış yolunu dinamitlerle patlatın.

Survive The Hill İndir

Mini görevleri yaparken karşınıza çeşitli bulmacalar ve mekaniksel bağlantılar çıkacak. Bunları başarılı bir şekilde yaptıktan sonra, depoların ve kaçış yollarının kilidini açabilirsiniz. Yalnız, her bir kilit ve görev yaptığınızda, ölümcül canavarlarla savaşmanız gerekecektir.

Siz de Survive The Hill indirerek, arkadaşlarınızla zorlu bir kaçış deneyimi yaşayabilirsiniz. Hem katil rolünde, hem de normal insan rolünde zafer kazanmak için oynayın. Göze çarpan grafikleri ve görsel efektleri ile birlikte, aksiyon dolu bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Şimdiden bol şans.

Survive The Hill Sistem Gereksinimleri