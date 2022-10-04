Şehri zombilerden kurtarmak isteyen oyuncular için zombi öldürme oyunu Survivor.io

Abdullah Yılmaz - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil dünyada birçok zombi öldürme oyunu bulunmakta. Bu oyunlar arasından en iyilerini bulmak oldukça zorlaşıyor. Fakat Survivor.io birçok zombi öldürme oyununa kıyasla oldukça başarılı.

Oyunun en önemli özellikleri arasında cihazınızı dikey bir şekilde tutarak oynayabilmeniz bulunmakta. Bu sayede birçok kişi toplu taşıma araçlarında veya arkadaşlarını beklerken sıkılmayacak.

Survivor.io İndir

Oyunu indirdiğinizde ilk olarak sizi bir rehber karşılıyor bu sayede kolayca oyunu öğrenip eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Günlük ödüller, yeni bölümler ve hediyeler kullanıcıların isteklerine göre şekillendiğini gösteriyor gibi duruyor. Ayrıca, 7 yaş ve üzeri olan oyun, birçok kullanıcının oynamasına olanak tanımakta.

Birçok kullanıcı yaptığı yorumlarda bölümlerin gitgide zorlaştıklarını ve emek harcanması gerektiğini belirtmiş. Bu olay gerçektende bir oyun için istenen bir durum. Çünkü diğer türlü birçok kişi oyunun kısa süre de bitmesinden şikayetçi olacaktı.

Survivor.io indirdiğinizde ilk başta çok canavar veya zombi ile karşı karşıya kalmayabilirsiniz. Fakat, bölümler ilerledikçe binden fazla canavarla mücadele etmek durumunda kalacaksınız. Tek başınıza tüm zombileri öldürmeniz için Survivor.io sizin için ekstra güçler de vermektedir.

Örneğin: Sürü ile gelen zombi yığınına karşın tuğla, molotof gibi araçları kullanarak zombileri temizlemenize yardımcı olur. Düşük düzeyde şiddet kategorisinde yer alan Survivor.io, şehri zombilerden temizlemeniz için sizden yardım istiyor.

Siz de şehri zombilerden temizlemek istiyorsanız, mobil platformlar için sunulan bu zombi öldürme oyununa bir şans verebilirsiniz. Son olarak tek elle oynanabilir olduğunuda belirtmek isteriz. Fakat, tabletler için çok elverişli olmayabilir. Çünkü tek elle yönetilmesi büyük ekranlarda zor gibi duruyor.