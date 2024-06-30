Survivor World
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.95 GB
- Üretici Flugames
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Survivor World, arkadaşlarınızla birlikte takım kurarak yarışabildiğiniz bir 3D platform parkur oyunudur.
Aslında TV'de yayınlanan Survivor içeriğinden bildiğimiz oynanışı oyunculara sunan Survivor World'de, iki takım olarak parkurlarda yarışacak ve puanlar kazanacaksınız. Kırmızı ve mavi takım olmak üzere yarışacak, becerilerinizi parkurlarda gösterecek ve takımınıza puan kazandıracaksınız.
Her bir seviyede farklı bir platformda oynayacaksınız. Takımlar, engellerle dolu olan parkurlarda yarışacak, zorlu tünelleri geçecek, platformlardan atlayacak ve son olarak atış becerilerini gösterecekler.
Takımınızın zaferine katkı sağlamak istiyorsanız, rakibinizi parkurda yenmeli ve bir puanı takımınızın hanesine yazdırmalısınız. Sadece fiziksel güçle değil, aynı zamanda stratejinizi de konuşturun ve rakip takımın zayıf noktalarını belirleyin.
Survivor World İndir
Belirlenen sayıya ulaşan ilk takım kazanıyor. Grafikleri, oynanışı ve sunduğu içerik kapsamında oyunculara tatmin edici bir yapı sunan Survivor World'ü indirerek, siz de sanal ortamda arkadaşlarınızla yarışabilir ve takımınıza galibiyet getirebilirsiniz.
Survivor World Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i3 3.0 GHz ya da Ryzen 3xxx
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960 4GB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan