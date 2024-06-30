Survivor World, arkadaşlarınızla birlikte takım kurarak yarışabildiğiniz bir 3D platform parkur oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Aslında TV'de yayınlanan Survivor içeriğinden bildiğimiz oynanışı oyunculara sunan Survivor World'de, iki takım olarak parkurlarda yarışacak ve puanlar kazanacaksınız. Kırmızı ve mavi takım olmak üzere yarışacak, becerilerinizi parkurlarda gösterecek ve takımınıza puan kazandıracaksınız.

Her bir seviyede farklı bir platformda oynayacaksınız. Takımlar, engellerle dolu olan parkurlarda yarışacak, zorlu tünelleri geçecek, platformlardan atlayacak ve son olarak atış becerilerini gösterecekler.

Takımınızın zaferine katkı sağlamak istiyorsanız, rakibinizi parkurda yenmeli ve bir puanı takımınızın hanesine yazdırmalısınız. Sadece fiziksel güçle değil, aynı zamanda stratejinizi de konuşturun ve rakip takımın zayıf noktalarını belirleyin.

Survivor World İndir

Belirlenen sayıya ulaşan ilk takım kazanıyor. Grafikleri, oynanışı ve sunduğu içerik kapsamında oyunculara tatmin edici bir yapı sunan Survivor World'ü indirerek, siz de sanal ortamda arkadaşlarınızla yarışabilir ve takımınıza galibiyet getirebilirsiniz.

Survivor World Sistem Gereksinimleri