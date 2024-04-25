Size doğru yaklaşan düşman dalgalarını öldürüp haritalarda ilerlemeye çalıştığınız Swarm Grinder oyunu, oyunculara aksiyon-roguelike deneyimi yaşatıyor.

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Last Bite Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Swarm Grinder, uzaylıların istila ettiği bir gezegende geçen aksiyon-roguelike oyunudur. Oyunculara aksiyon-roguelike deneyimini tamamen yanıstan bu oyunda, karakterinizi geliştirin ve yeteneklerinizi maksimum seviyeye ulaştırın.

Düşman sürüleri etrafınızdan size doğru geliyor. Nişan yeteneklerinizi sergileyerek düşmanları alt edin ve etrafınızdaki yumurtalıklardan uzak durun. Harita üzerinde binlerce uzaylı yumurtası bulunuyor. Bunların yanına yaklaşıp patlattığınız anda hücreler evrimleşerek ayrılıyor ve size saldırmaya başlıyor.

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Swarm Grinder, farklı zorluklarla başa çıkacağınız üç farklı haritayı sizlere sunmaktadır. Bu haritalar her oynayışınızda farklı bir hal alır ve sürdürülebilir oyun deneyimini hedefler. Ayrıca, 120'den fazla güçlendirme ve 14 adet kilidi açılmamış yeteneğe sahip olarak haritaları sorunsuzca tamamlayabilirsiniz.

Oynanabilir durumda olan 3 farklı karakter bulunuyor. Oyun, basit bir kopya olmaktan daha çok kendi özgün içeriğini oyunculara tamamen yanıstmış diyebiliriz. Yaklaşık 10-12 saatlik bir oyun süresinde tüm karakterleri oynayabilir ve oyunu bitirmeye çalışabilirsiniz.

Oyun içerisinde vereceğiniz her karar, karakterinize ve gidişatınıza etki etmektedir. Bu, herhangi bir geliştirme veya yetenek açmak olabilir. Siz de bilgisayarlarınızda roguelike deneyimi yaşamak ve düşman dalgalarını nişacılığınızı kullanarak temizlemek istiyorsanız, Swarm Grinder İndirebilirsiniz.

Swarm Grinder Sistem Gereksinimleri