SWAT Commander, oyuncuların SWAT ekibini yönettiği gerçekçi bir FPS oyunudur.

Berkcan Aktürk - 58 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gerçek bir özel kuvvetler takımının sorumluluğunu üstlendiğiniz SWAT Commander oyununda, yüksek riskli görevlere gidecek ve birliğinizi gerçek bir komutan gibi yöneteceksiniz. Zorluk seviyesi açısından her zaman değişkenlik gösteren görevlerde, birliğinize emirler verin, ekipmanlarınızı yönetin ve hayatta kalmaya çalışın.

Gelişmiş özel silahlar ve ekipmanlarla görevlerin üstesinden geleceksiniz. Bazen evlerde bazen ise dışarıdaki görevlerde ekibinizi yöneteceksiniz.

Doğru emirler verdiğinizi unutmayın ve birliklerinizi doğru konumlandırın. Her ne kadar emir verseniz de birçok görevi kendiniz gerçekleştireceğinizi unutmayın. Kapıların kırılması, suçluların yakalanması ve istihbarat ele geçirilmesi gibi görevleri siz tamamlayın.

SWAT Commander İndir

Takım üyelerinizi ve kendi ekipmanlarınızı istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Bu özellik, amaçladığınız strateji için büyük önem taşımaktadır. Farklı ekipmanları ekibinize orantılı bir şekilde dağıtın ve her olayı önceden düşünün.

El bombaları, tabancalar, zırhalar, ilk yardım, maymuncuk, zamanlı patlayıcılar ve otomatik silahlar gibi ekipmanları SWAT ekibinizle birlikte kullanın.

Gerçekçi grafikleri, modellemeler ve oynanışıyla birlikte, oyunculara mükemmel FPS deneyimi sunmaktadır. Her görevde ve her çatışmada kendinizi SWAT personeli gibi hissedin. Siz de SWAT Commander indirerek, gerçek hayatta komutan gibi hissedeceğiniz bir FPS deneyimi yaşayın!

SWAT Commander Sistem Gereksinimleri