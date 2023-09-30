Türkçe seslendirmeye sahip SYNCED oyununda, dünyayı saran nanolara karşı mücadele veriyoruz.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ücretsiz bir şekilde oynayabildiğiniz SYNCED, co-op aksiyon oyunudur. İster takım oluşturarak bir yola çıkın, isterseniz de tek başınıza zorlu bir yola çıkın. Yerle bir olmuş dünya üzerinde, eşsiz PvE ve PvP savaşlara katılın.

Teknolojik bir gelecekte geçen SYNCED oyununda, saldırgan nanolar dünyayı ele geçirmiş durumda. Onlarla savaşmak ve dünyayı tekraradan yaşanılabilir bir ortama dönüştürmek sizin elinizdedir. Seçebileceğiniz farklı sınıflar bulunuyor. Takımınıza ve size ne yakışıyorsa o sınıfı seçebilirsiniz. Savaş taktiğinizi önceden oluşturup ve oyun mekaniklerini bir an önce öğrenip, daha hızlı yol alabilirsiniz.

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Teçhizatınızı kuşanın ve 3 kişilik ekibinizi oluşturun. Ekibinizle birlikte uyumlu bir şekilde hareket ederek, düşmanlarınızı alt edin. Sınıflarınızı seçtiğinize göre; silahlar ve ekipmanlar arasından en iyilerini seçerek, gerçek zamanlı savaş stratejinizi oluşturun.

Oyunda Türkçe seslendirme bulunuyor. Daha anlaşılır ve daha çekici bir deneyim yaşamak adına, seslendirme olması büyük bir artı olmuşa benziyor. Grafik ve görsel efektlerin kullanımı açısından, ücretsiz bir oyuna göre mükemmel olduğunu söyleyebiliriz. Siz de SYNCED indirerek, dünyayı saran nano tehdidine bir çare bulabilirsiniz.

SYNCED Sistem Gereksinimleri