Tag After School APK metin tabanlı okulda geçen iki boyutlu bir korku oyunudur.

Abdullah Yılmaz - 29 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tag After School APK indirdiğinizde karşınıza iki boyutlu metin tabanlı bir korku oyunu çıkmaktadır. Korku ve gizemin olduğu oyunda sürükleyici bir macera da kaçınılmazdır. Bir okulda yaşanan olaylar çok farklı yere gidecektir.

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Gizem ve korku dolu bir oyun arıyorsanız Tag After School APK ücretsiz bir şekilde indirebilir ve bu maceraya ortak olabilirsiniz. Karakterinizin elinde bir el feneri bulunuyor. Ancak bu fener sınırlı sayıda bir enerjiye sahip.

Bir klavuz size yardım edecek ve okulda hayatta kalmanızı sağlayacaktır. Gizli odalar ve koridorlar sizi ürpertebilir. Fakat endişe etmenize gerek yok çünkü 3 adet canınız bulunmakta.

Siz de gizem ve macera arıyorsanız korku dolu olan bu oyuna bir göz atabilirsiniz. Son olarak hayalet ve melek karışımı bir karakter karşınıza çıkabilir. Ancak hayatta kalmak istiyorsanız stratejik hamleler yapmalısınız.