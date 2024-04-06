Tales of Kenzera: ZAU ile benzersiz bir maceraya dalın. Bu aksiyon metroidvania oyununda babanızın ruhunu geri almak için mücadele edin.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Surgent Studios tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan Tales of Kenzera: ZAU, 23 Nisan 2024 tarihinde çıkış yapacak. Halihazırda oynanabilir bir demosunu yayınlanan Tales of Kenzera: ZAU oldukça ilgi çekici bir dünyaya sahip.

Rengarenk dünyası ve kaliteli kaplamalarıyla göz dolduran Tales of Kenzera: ZAU 2024’ün gizli cevherlerinden biri olacak gibi gözüküyor. Oyunun hikayesi ise epey ilginç.

Babasını karanlıktan geri getirmek için ölüm tanrısı ile pazarlık yapan genç bir şaman olan Zau ile oynadığımız bu oyunda bizi bir dizi macera bekliyor. Kenzera diyarlarında maceraya çıkacağımız bu oyunda bizleri oldukça farklı bir dünya bekliyor.

Tales of Kenzera: ZAU İndir

Hemen Tales of Kenzera: ZAU indirin ve bu fantastik oyunu deneyimleyin. Babanızın ruhunu geri almak için mücadele edin.

Tales of Kenzera: ZAU Sistem Gereksinimleri