Tales of Kenzera: ZAU
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 29.3 GB
- Üretici Surgent Studios
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Tales of Kenzera: ZAU ile benzersiz bir maceraya dalın. Bu aksiyon metroidvania oyununda babanızın ruhunu geri almak için mücadele edin.
Surgent Studios tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan Tales of Kenzera: ZAU, 23 Nisan 2024 tarihinde çıkış yapacak. Halihazırda oynanabilir bir demosunu yayınlanan Tales of Kenzera: ZAU oldukça ilgi çekici bir dünyaya sahip.
Rengarenk dünyası ve kaliteli kaplamalarıyla göz dolduran Tales of Kenzera: ZAU 2024’ün gizli cevherlerinden biri olacak gibi gözüküyor. Oyunun hikayesi ise epey ilginç.
Babasını karanlıktan geri getirmek için ölüm tanrısı ile pazarlık yapan genç bir şaman olan Zau ile oynadığımız bu oyunda bizi bir dizi macera bekliyor. Kenzera diyarlarında maceraya çıkacağımız bu oyunda bizleri oldukça farklı bir dünya bekliyor.
Tales of Kenzera: ZAU İndir
Hemen Tales of Kenzera: ZAU indirin ve bu fantastik oyunu deneyimleyin. Babanızın ruhunu geri almak için mücadele edin.
Tales of Kenzera: ZAU Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i7 7700 / AMD Ryzen 2600
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 6GB / AMD RX 580 8GB
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX destekleyen
- İlave Notlar: Bu özellikler oyunun 1920x1080'de 60 FPS'de en düşük grafik ayarı ile oynanmasına izin verir