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Tasty Blue APK

Tasty Blue APK

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 31.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Dingo Games Inc.
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Tasty Blue APK Android balık oyununda önünüze çıkan her şeyi yiyip bitiriyorsunuz. Sualtı macera oyununda birçok balığın yerine geçiyorsunuz.

Erkan Calp
Erkan Calp -

Tasty Blue APK sualtında geçen yandan kaydırmalı (side-scrolling) yeme (eat ‘em up) oyunu. Android balık tutma oyunu, balık oyunu, balıkçılık oyunu, su oyunları oynamayı seviyorsanız, farklı balıkları yüzdürdüğünüz bu oyuna bayılacaksınız.

Android Balık Oyunu

Tasty Blue APK Android oyunda doymak bilmeyen, iştahlı minik bir akvaryum balığı olarak başlıyorsunuz. Sahibinizin fazla yem vermesine dayanamayıp okyanusa kaçıyor ve karşınıza çıkan her şeyi yemeğe başlıyorsunuz. Ne kadar çok yerseniz o kadar büyüyorsunuz. Japon balığı dışında yunus ve köpek balığı olarak oynuyorsunuz. Yunus yemek için yanan çemberlerden atlamak zorunda kalan, çok çalışan bir akvaryum yıldızı olarak yola çıkıyor. Akvaryumda yemek yiyerek ve eğitmeninden intikam alarak esaretten kaçıyor. Köpek balığı bilim insanları tarafından dünya okyanuslarını kurtarmak için yaratılan yapay bir balık olan oynanabilir son karakter. Yolunuza çıkan her şeyi yiyip bitiren ve cisimleri kendine dönüştüren kendi kendini kopyalayan nano teknolojiyi kullanıyor. Bu köpek balığının ne kadar büyüyeceği size kalmış.

Tasty Blue PC sürümü Steam üzerinden indirilebiliyor ve şu özellikleri içeriyor:

  • Seviyeler - Ana hikaye modunda 50’den fazla seviye var. Ana oun tamamlandıktan sonra da  oynanacak 15 zorlu bonus seviyesi var.
  • Çevre - Oyunda keşfedilecek üç ana ortam var; ılıman, tropikal ve arktik.
  • Zorluk - Aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli zorluk seviyesi var. En kolay zorlukta düşmanlar neredeyse hiç zarar vermiyor. En zor düzeyde düşmanları sizi yiyor ve çok geçmeden oyuna veda ediyorsunuz.
  • Katliam modu - Avınızdan gelen kan miktarını ayarlayın.

 