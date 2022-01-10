Tasty Blue APK

Tasty Blue ücretsiz olarak indirebileceğiniz keyifli bir oyundur. Basit ve sade yapısıyla dikkat çeken oyunda büyümeye çalışan bir balığı canlandırıyoruz.

Emircan Erdoğan - 8 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tasty Blue tamamen ücretsiz olarak indirebileceğiniz keyifli bir oyundur. Gerek grafik gerekse oynanış yapısıyla çocuklara hitap ediyor gibi görünse de her yaştan oyunsever tarafından keyifle oynanabilir.

Oyunda hayata küçük bir Japon balığı olarak başlıyoruz. Şanslıyız ki en küçük balık biz değiliz. Bu sebeple bizden küçük balıklarla beslenip giderek büyümeye çalışıyoruz. Tehlikelerden uzak durarak ve sürekli olarak beslenerek büyüyoruz ve bir süre sonra helikopterleri bile yutacak kıvama geliyoruz.

Tasty Blue'da bulunduğumuz çevre tehlikelerle dolu. Ağlar, kancalar, bizden büyük canlıların hepsi bizim için tehlike yaratabilecek türden oluşumlar. Eğer Japon balığı sizin için biraz fazla masum geldiyse köpekbalığı veya yunus balığı da olabilirsiniz. Bu seçimler tamamen size ait. Benim tercihim her zamanki gibi köpekbalığından yana. Denizlere dehşet saçan bu canlıyı kontrol etmek gerçekten çok keyifli.

Basit, sade ve ücretsiz bir oyun arıyorsanız Tasty Blue'yu denemenizde fayda var. Oldukça eğlenceğiniz düşünüyorum.