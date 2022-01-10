Tasty Blue APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 31.00 MB
- Üretici Dingo Games Inc.
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Tasty Blue APK Android balık oyununda önünüze çıkan her şeyi yiyip bitiriyorsunuz. Sualtı macera oyununda birçok balığın yerine geçiyorsunuz.
Tasty Blue APK sualtında geçen yandan kaydırmalı (side-scrolling) yeme (eat ‘em up) oyunu. Android balık tutma oyunu, balık oyunu, balıkçılık oyunu, su oyunları oynamayı seviyorsanız, farklı balıkları yüzdürdüğünüz bu oyuna bayılacaksınız.
Android Balık Oyunu
Tasty Blue APK Android oyunda doymak bilmeyen, iştahlı minik bir akvaryum balığı olarak başlıyorsunuz. Sahibinizin fazla yem vermesine dayanamayıp okyanusa kaçıyor ve karşınıza çıkan her şeyi yemeğe başlıyorsunuz. Ne kadar çok yerseniz o kadar büyüyorsunuz. Japon balığı dışında yunus ve köpek balığı olarak oynuyorsunuz. Yunus yemek için yanan çemberlerden atlamak zorunda kalan, çok çalışan bir akvaryum yıldızı olarak yola çıkıyor. Akvaryumda yemek yiyerek ve eğitmeninden intikam alarak esaretten kaçıyor. Köpek balığı bilim insanları tarafından dünya okyanuslarını kurtarmak için yaratılan yapay bir balık olan oynanabilir son karakter. Yolunuza çıkan her şeyi yiyip bitiren ve cisimleri kendine dönüştüren kendi kendini kopyalayan nano teknolojiyi kullanıyor. Bu köpek balığının ne kadar büyüyeceği size kalmış.
Tasty Blue PC sürümü Steam üzerinden indirilebiliyor ve şu özellikleri içeriyor:
- Seviyeler - Ana hikaye modunda 50’den fazla seviye var. Ana oun tamamlandıktan sonra da oynanacak 15 zorlu bonus seviyesi var.
- Çevre - Oyunda keşfedilecek üç ana ortam var; ılıman, tropikal ve arktik.
- Zorluk - Aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli zorluk seviyesi var. En kolay zorlukta düşmanlar neredeyse hiç zarar vermiyor. En zor düzeyde düşmanları sizi yiyor ve çok geçmeden oyuna veda ediyorsunuz.
- Katliam modu - Avınızdan gelen kan miktarını ayarlayın.
Tasty Blue
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5,191
- DOSYA BOYUTU 35.00 MB
- Üretici Dingo Games Inc.
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Tasty Blue ücretsiz olarak indirebileceğiniz keyifli bir oyundur. Basit ve sade yapısıyla dikkat çeken oyunda büyümeye çalışan bir balığı canlandırıyoruz.
Tasty Blue tamamen ücretsiz olarak indirebileceğiniz keyifli bir oyundur. Gerek grafik gerekse oynanış yapısıyla çocuklara hitap ediyor gibi görünse de her yaştan oyunsever tarafından keyifle oynanabilir.
Oyunda hayata küçük bir Japon balığı olarak başlıyoruz. Şanslıyız ki en küçük balık biz değiliz. Bu sebeple bizden küçük balıklarla beslenip giderek büyümeye çalışıyoruz. Tehlikelerden uzak durarak ve sürekli olarak beslenerek büyüyoruz ve bir süre sonra helikopterleri bile yutacak kıvama geliyoruz.
Tasty Blue'da bulunduğumuz çevre tehlikelerle dolu. Ağlar, kancalar, bizden büyük canlıların hepsi bizim için tehlike yaratabilecek türden oluşumlar. Eğer Japon balığı sizin için biraz fazla masum geldiyse köpekbalığı veya yunus balığı da olabilirsiniz. Bu seçimler tamamen size ait. Benim tercihim her zamanki gibi köpekbalığından yana. Denizlere dehşet saçan bu canlıyı kontrol etmek gerçekten çok keyifli.
Basit, sade ve ücretsiz bir oyun arıyorsanız Tasty Blue'yu denemenizde fayda var. Oldukça eğlenceğiniz düşünüyorum.