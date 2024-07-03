İlginç görselliği ve benzersiz oynanışı ile dikkatleri çeken Orta Çağ temalı hack-and-slash roguelike oyunu Tears of Metal’i hemen indirin.

Kemal Tavus - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Paper Cult tarafından geliştirilen ve yayımlanan Tears of Metal, Orta Çağ temalı bir hack & slash co-op roguelike oyunudur. Bu oyunda oyuncular İskoç bir taburla birlikte adalarını geri almak için düşman ordularına karşı savaşırlar. Oyuncular düşmanların arasında ilerlerken gizemli Dragon Meteor ve düşman işgali hakkında daha fazla bilgi keşfederler.

Oyunda tek başınıza veya arkadaşlarınızla geniş savaş alanlarında düşman ordularını kesip biçebilirsiniz. Her adımda zorlu mücadeleler sizleri bekliyorr. Farklı karakterlerle her seferinde benzersiz güç kombinasyonları kullanarak adayı fethetmeye çalışıyorsunuz. İskoç askerlerinizi toplayarak, onların deneyim kazanması ve güçlenmesi için kalıcı yükseltmeler yapabilirsiniz. Dragon Stone Meteor olayının getirdiği güçlerle savaşarak efsanelere adınızı yazdırabilirsiniz.

Görsellik ve oynanış bakımından oldukça farklı bir yapım olan Tears of Metal ayrıca tek başınıza veya arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz 45'ten fazla el yapımı ortam sunar. Bu ortamlarda birçok benzersiz görev yapabilirsiniz.

Tears of Metal İndir

Hemen Tears of Metal indirin ve destansı savaşlarda İskoç ordunuz ile bir efsane olun!

Tears of Metal Sistem Gereksinimleri