Temple of Shadows, gizemli tapınağın sırlarını çözmeye ve profesörü kurtarmaya çalıştığınız bir macera-korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 30 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Altı hafta önce kaybolan profesör, yeni bir tapınak keşfettiğini duyurdu. Son mesajını ilettikten sonra bir daha haber alınamayan profesör, tapınaktaki benzersiz gizem arasında kaybolmuş durumdadır. Temple of Shadows oyununda arkeoloji öğrencisi Sebastian Harrington olarak hocanızı arayın ve tapınağın gizli sırlarını ortaya çıkarın.

Fazlasıyla karanlık bir atmosfere inşa edilmiş olan Temple of Shadows, oyunculara korkuyla birlikte zorlu bulmacaları da sunmaktadır. Bulmacaları bir kenara koyacak olursak, oyun zaten bizlere labirent açısından da ekstra zorlu anlar yaşatmaktadır

Labirent gibi mağaralara adım atın, tapınaktaki gizemleri çözün ve tehlikelerle dolu yolculukta hayatta kalmaya çalışın. Profesörü bulma yolculuğunuzda zekanızı test edecek zorluklarla yüzleşeceksiniz. Tüm zorlukların üstesinden gelip, profesörü kurtarabilecek misiniz?

Temple of Shadows İndir

Yol boyunca gizemli geçitlerden geçecek ve nadir eşyaları toplayacaksınız. Her kapıyı veya geçiti güvenli olarak görmemelisiniz. Aniden tuzağa düşebilir ve kapana kısılabilirsiniz.

Siz de Temple of Shadows indirin ve tapınağın içerisindeki tüm sırları bir arkeolog olarak ortaya çıkarın!

Temple of Shadows Sistem Gereksinimleri