ten ten APK, arkadaşlarınızla gerçek zamanlı sohbet edebileceğiniz bir sesli sohbet uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz ten ten APK, sesli sohbet uygulamaları arasında yerini alıyor. Oldukça basit bir arayüze ve kullanışa sahip olan ten ten uygulaması, kullanıcılara arkadaşlarıyla sesli sohbet imkanı sunuyor. Uygulama içerisinde tek yapmanız gereken, bir hesap oluşturmak ve arkadaşlarınızla birbirinizi eklemek olacaktır.

tentenapp tarafından geliştirilen uygulama, aslında tam olarak bir arama uygulaması olarak geliştirilmiştir. Gerçek zamanlı iletişim kurabilir ve arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Platformda arkadaş bulmak için pin kodunuzu paylaşabilir veya diğer kullanıcıların pin kodunu kullanarak istek gönderebilirsiniz.

Online ve tüm arkadaşlarınızı farklı bir sekme üzerinde görüntüleyeceksiniz. İstediğiniz herhangi bir arkadaşınızı arayabilir ve konuşmaya başlayabilirsiniz. Merak etmeyin. Uygulama, ekran kapalıyken de çalışabilmektedir.

ten ten APK İndir

ten ten APK, oldukça basit bir arayüze sahiptir. Yapacağınız işlemlerin tümünü rahatlıkla yapabilirsiniz. Uygulama hakkında geri dönüşlerinizi veya sorunlu yerleri destek ekibine gönderebilirsiniz.

Siz de ten ten APK indirin ve arkadaşlarınızla gerçek zamanlı bir şekilde sesli konuşun.

ten ten - Sesli Konuşma Uygulaması Özellikleri