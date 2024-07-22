Tenjutsu ile suç ve aksiyon dolu bir şehir sizleri bekliyor. Silahlarınızı kuşanın ve suç örgütlerine karşı savaşmaya başlayın.

Kemal Tavus - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Deepnight Games tarafından geliştirilen ve Devolver Digital tarafından yayınlanan Tenjutsu, hızlı tempolu bir aksiyon roguelike oyunudur. Secret Garden City adı verilen suç örgütlerinin yönettiği, tehlikelerle dolu bir şehirde mücadele eden bir yakuzayı kontrol ettiğimiz bu oyun, yoğun ve akıcı dövüş sistemlerinden hoşlananlar için ideal bir yapım.

Oyunda dört farklı suç örgütü bulunmaktadır. Bu örgütlerin her birini ortadan kaldırmak için belirli bir sırayla saldırılar düzenleyebiliyoruz. Her örgüt kendine özgü güçlere ve zayıf noktalara sahiptir, bu da oyuncuların her seferinde farklı stratejiler geliştirmelerini gerektirir. Oyuncular örgütlerin güçlenmesine izin vermemek için hızlı ve dikkatli bir şekilde hareket etmek zorundadır.

Tenjutsu göz alıcı piksel grafikler ve yoğun aksiyon sahneleriyle doludur. Oyun boyunca çeşitli silahlar ve dövüş teknikleri kullanarak düşmanları alt etmeye çalışıyoruz. Her bir silah ve teknik, farklı oyun tarzlarına hitap eder. Kendi dövüş stilinizi kısa sürede keşfedebilirsiniz. Şehirde ilerledikçe yeni silahlar ve yükseltmeler toplayarak karakterlerini güçlendirebilirler.

Tenjutsu İndir

Hemen Tenjutsu indirin ve suç örgütlerini yok ederek Secret Garden City'yi yeniden inşa edin. Kendi efsanenizi yaratın ve aksiyona doyun.

Tenjutsu Sistem Gereksinimleri

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