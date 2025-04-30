That Village, basit görsel ve mekanik tasarıma sahip olan bir korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 51 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

NKARE GAMES tarafından geliştirilen ve yayınlanan That Village, Anadolu'nun karanlık atmosferinde geçen bir korku oyunudur. İyi bir hikaye üzerine oluşturulan bu oyun, her ne kadar görsel açıdan basit gözükse de, aslında oldukça korkutucu bir yapıdadır.

Olayların geçtiği Yugra köyü'nde, doğayla iç içe huzurlu bir yaşam devam ederken, binlerce yıl önce ataları tarafından mühürlenmiş olan karanlık güç yeniden uyanır.

Köy muhtarının mağarada bulduğu 12 gizemli nesne, köy halkını zenginlik vaadiyle kandırarak bir ritüelin parçası haline getirir. Ancak ritüelin tamamlanmasıyla birlikte köy halkı fiziksel ve ruhsal dönüşümler yaşamaya başlar. Bu felaketi durdurmak için Galip adındaki karakterimiz, bu olayları durdurmak için köyde bazı korkunç anlar yaşamak zorunda kalır.

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Ritüeli sonlandırmak için görevleri tamamlamalı ve her an tetikte olmalısınız. Aniden karşınıza çıkan yaratıklar, rahatsız edici atmosferik ses tasarımı ve ilgi çekici hikayesiyle birlikte gerçekten iyi bir başlangıç korku oyunu diyebiliriz.

Siz de That Village indirin ve köydeki ritüeli durdurmak için yaratıklarla mücadele edin!

That Village Sistem Gereksinimleri