Oyunculara korkutucu bir deneyim sunan The Classrooms, kaybolan öğrenci grubunu arayan bir karakteri konu alıyor.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

The Classrooms, kaybolan bir öğrenci grubunu aradığınız psikolojik korku oyunudur. İçerisinde kız kardeşinizin de bulunduğu bu grup, ürkütücü bir şekilde ortadan kayboldu. Elinizdeki kamerayla birlikte mühürlenen okula girin, sırları araştırın ve anomalilerle tanışın.

Oyuna başladıktan hemen sonra kaybolma hissini tadacaksınız. The Classrooms, oyuncuları zorlu bir labirente sokar ve her oynanışta farklı bir deneyim sunar.

Tamamen prosedürel olarak yaratılan ve her oynanışta farklı bir deneyim sunan The Classrooms, hayaletleri ve değişik varlıkları içerisinde barındırıyor. Korkutucu görünüme sahip olan bu varlıklar, psikolojinizi büyük ölçüde bozacak diyebiliriz.

The Classrooms İndir

Yüksek sesler çıkarmak varlıkların sizi görmesini sağlayan en büyük etkenlerdendir. Bu nedenle sessiz olun, varlıkların odadan gitmesini bekleyin ve asla yerinizi saptamasına izin vermeyin.

Her varlığın kendine has özellikleri bulunuyor. Bu özellikleri keşfetmeli ve ellerinden stratejinizi kullanarak kurtulmalısınız. Okulda bulunan tüm sırları ortaya çıkarmaya çalıştığınız bu yolculukta, anahtarlar, ekipmanlar, metinler bulacak ve yolunuzu belirleyeceksiniz.

Siz de The Classrooms indirin ve ürkütücü bir psikolojik korku deneyimi yaşayın!

The Classrooms Sistem Gereksinimleri