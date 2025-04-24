The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, efsane RPG'yi modern grafiklerle yeniden yaşatıyor. Oblivion'u şimdi indir, nostaljiyi en yüksek kalitede yaşa!

Kemal Tavus - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda Softworks tarafından yayınlanan The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, orijinal oyunun hayranlarına nostalji dolu bir deneyimi günümüz teknolojisiyle sunuyor. İlk kez 2006 yılında çıkan ve RPG türünün efsaneleri arasına giren Oblivion bu remastered versiyonunda gelişmiş grafikler, güncellenmiş kullanıcı arayüzü ve modern donanımlara uygun performans iyileştirmeleri ile geri dönüyor.

Cyrodiil bölgesinde geçen epik bir macerayı konu alan bu yapım İmparator’un suikasta kurban gitmesiyle başlıyor. Karan güçlerin sayesinde Oblivion kapıları birer birer açılırken biz de kaderin getirdiği sorumluluğu üstlenmek zorunda kalıyoruz. Bu süreçte devasa bir açık dünyada özgürce dolaşabilir, yüzlerce yan görevle karakterinizi geliştirebilir, loncalara katılıp yeni yetenekler kazanabilirsiniz.

Remastered sürümde, grafiksel dokular yeniden işlenmiş, ışıklandırmalar geliştirilmiş ve su, gökyüzü gibi çevresel detaylar modern oyun motorlarına uygun hale getirilmiş. Bu da oyunu yalnızca eski hayranlar için değil, yeni nesil oyuncular için de oldukça çekici kılıyor. Ses tasarımı da elden geçirilmiş ve müzikler yeniden düzenlenerek atmosfer daha etkileyici hale getirilmiş.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered İndir

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered indirin. Nostalji ve modernliği tecrübe edin. Unutulmaz bir deneyim yaşayın.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 21H1 (10.0.19043)

: Windows 10 21H1 (10.0.19043) İşlemci : AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K

: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti

: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 125 GB kullanılabilir alan

: 125 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: SSD gerekli