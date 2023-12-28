Küçük bir gekoyu canlandırdığımız The Gecko Gods'da, gizemli adadaki bulmacaları çözün ve arkadaşlarınızı kurtarın.

Berkcan Aktürk - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oynarken gerçek anlamda farklı bir deneyim yaşayacağınız The Gecko Gods oyununda, küçük bir gekoyu canlandırıyoruz. Arkadaşlarımızı kurtarmamız gereken zorlu bir göreve adım attığımız bu oyunda, gizemli adaya girin, etrafı keşfedin ve arkadaşlarınızı kurtarmak için bulmacaları çözün. Adada yol alırken etraftaki böcekleri yiyerek açlığınızı giderebilir ve daha fazla yol alabilirsiniz.

Küçük bir geko olduğunuz için her yere tırmanabilir ve her yerden geçebilirsiniz. Eski mekanik bulmacaları çözmek için zekanızı kullanın ve sürükleyici bir oynanışa adım atın.

Akıcı aksiyonu ve keyif verici grafikleriyle birlikte eğlenceli bir deneyim yaşayabilirsiniz. The Gecko Gods, piyasadaki diğer bulmaca platform oyunları arasından en ilgi çekicisi olabilir. 2023 yılı bitmeden çıkış yapması planlanan bu oyunda, geniş adayı keşfedin ve içerisindeki bulmacaları çözün. Oyunun içindeki bulmacaları zorlanmadan, yalnızca duvara tırmanan bir kertenkelenin yapabileceği şekilde tamamlayın.

The Gecko Gods İndir

Gizemli adaya giriş yapın ve arkadaşlarınızı kurtarmak için maceranıza başlayın. Hikayeye devam ederken hem grafiksel hem de kontroller açısından bağımlılık yapıcı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Yakın zamanda çıkış yapacak olan The Gecko Gods'u indirerek, siz de arkadaşlarınız kurtarmak için adadanki bulmacaları çözün.

The Gecko Gods Sistem Gereksinimleri