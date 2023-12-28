The Gecko Gods
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 500 MB
- Üretici Super Rare Originals
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Küçük bir gekoyu canlandırdığımız The Gecko Gods'da, gizemli adadaki bulmacaları çözün ve arkadaşlarınızı kurtarın.
Oynarken gerçek anlamda farklı bir deneyim yaşayacağınız The Gecko Gods oyununda, küçük bir gekoyu canlandırıyoruz. Arkadaşlarımızı kurtarmamız gereken zorlu bir göreve adım attığımız bu oyunda, gizemli adaya girin, etrafı keşfedin ve arkadaşlarınızı kurtarmak için bulmacaları çözün. Adada yol alırken etraftaki böcekleri yiyerek açlığınızı giderebilir ve daha fazla yol alabilirsiniz.
Küçük bir geko olduğunuz için her yere tırmanabilir ve her yerden geçebilirsiniz. Eski mekanik bulmacaları çözmek için zekanızı kullanın ve sürükleyici bir oynanışa adım atın.
Akıcı aksiyonu ve keyif verici grafikleriyle birlikte eğlenceli bir deneyim yaşayabilirsiniz. The Gecko Gods, piyasadaki diğer bulmaca platform oyunları arasından en ilgi çekicisi olabilir. 2023 yılı bitmeden çıkış yapması planlanan bu oyunda, geniş adayı keşfedin ve içerisindeki bulmacaları çözün. Oyunun içindeki bulmacaları zorlanmadan, yalnızca duvara tırmanan bir kertenkelenin yapabileceği şekilde tamamlayın.
The Gecko Gods İndir
Gizemli adaya giriş yapın ve arkadaşlarınızı kurtarmak için maceranıza başlayın. Hikayeye devam ederken hem grafiksel hem de kontroller açısından bağımlılık yapıcı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Yakın zamanda çıkış yapacak olan The Gecko Gods'u indirerek, siz de arkadaşlarınız kurtarmak için adadanki bulmacaları çözün.
The Gecko Gods Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core2 Duo E6750 (2 * 2660) | AMD Athlon 64 X2 Çift Çekirdekli 6000+ (2*3000) veya eşdeğeri
- Bellek: 1024 MB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GT 740 (2048 MB) veya eşdeğeri | Radeon HD 5770 (1024MB)
- Depolama: 500 MB kullanılabilir alan