Karmaşık olarak tasarlanmış The Last Faith oyununda, terk edilmiş şehirdeki sırları ortaya çıkarın ve düşmanları alt edin.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Souls oyunlarından ilham alan The Last Faith, aynı zamanda içerisinde metroidvania stillerini de barındırıyor. Karmaşık bir şekilde tasarlanmış olan bu oyunda, ölümcül hastalık sonrası terk edilmiş şehirdeki gizli gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Eric olarak oynuyorsunuz ve karşınıza çıkan düşmanları silahlarınızla alt etmeniz gerekiyor.

Oyunda kullanabileceğiniz yakın ve uzak menzilli silahlar bulunuyor. Bunların yanında gizemli büyülerden de yararlanabilirsiniz. Ateşli silahlardan oluşan bu müthiş cephaneliği keşfedin ve zorlu düşmanlara karşı mücadele verin.

The Last Faith İndir

Oyunun grafikleri ve mekanikleri tam da türüne uyumlu bir şekilde geliştirilmiş. Ayrıca içerisindeki bulmacalar ve giderek daha da zorlaşan düşman yapısı, The Last Faith'in iyi özelliklerinden birisi olmuş.

Siz de terk edilmiş şehirdeki gizemli sırları ortaya çıkarmak istiyorsanız, The Last Faith indirin ve zorlu boss'lara karşı savaş verim. Karakterinizi gitgide yükselterek önünüze çıkacak düşmanlara karşı hazırlıklı olun.

The Last Faith Özellikleri