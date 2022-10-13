Efsanevi oyun THE LAST REMNANT Remastered mobil versiyonu ile cihazlarımıza geliyor!

Abdullah Yılmaz - 48 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2008 yılında hayatımıza giren THE LAST REMNANT Remastered, yeni grafikleri ve oyun dinamiği sağlayarak mobil cihazlara geliyor. Hikayesi ile birçok kişi tarafından sevilen oyun dünyada bulunan 4 ırkın birbirini yok etmesi ile başlıyor!

THE LAST REMNANT Remastere İndir

Değişkenlik gösteren senaryosu, oyuna farklı bir büyü katıyor. THE LAST REMNANT Remastere farklı karakterler ve hikaye ile ilgi çekici gibi gözüküyor. Öyle ki müttefiklerin izin morali savaşın kaderini belirleyebilir.

Oyunda zaman zaman gelen ara sahneler oyuncular için gerçekten de tam bir mobil hikaye oyunu olduğunu göstermektedir. Daha önceleri mobil hikaye oyunları çok fazla olmadığından dolayı birçok oyuncu sitem etmekteydi.

Ancak, son zamanlarda gelişen hikayeli mobil oyunlar özellikle daha önce bilgisayarlarda çıkan ve GTA San Andreas APK gibi efsanevi oyunların mobil cihazlara gelmesi birçok oyuncuyu sevindirmiş durumda.

Oyun grafikleri bir mobil oyuna göre gerçekten de iyi duruyor. Pazarcıların, askerlerin ve daha birçok karakterin bulunduğu THE LAST REMNANT Remastered, gerçekten de başarılı gözüküyor.

Siz de mobil hikayeli bir oyun arıyorsanız birçok oyuncunun daha önce gönüllerine taht koyan THE LAST REMNANT Remastered'a göz atabilirsiniz. Fakat, şunu söylemek isteriz ki oyunun 6.1 GB depolama alanı mobil cihazlarda büyük bir depolama sıkıntısı yaşatabilir.

Aynı zamanda en az 2 GB RAM istemekte bu da düşük sistemli mobil cihazlar için bazı oyunculara hayal kırıklığı olabilir. Son olarak söylemek isteriz ki oyunun kaderini siz belirliyorsunuz. Verdiğiniz cevaplar ile oyundaki ilerlemeler değişmektedir.

THE LAST REMNANT Remastere Minumum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Snapdragon 670

Snapdragon 670 RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 6.1 GB