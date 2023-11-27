Portallarala dolu enfes bir hikayeye adım attığınız THE MULLER-POWELL PRINCIPLE'da, boyutlar arası seyahatler yapın ve geçmişin sırlarını ortaya çıkarın.

Berkcan Aktürk - 44 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yakın gelecekte geçen THE MULLER-POWELL PRINCIPLE oyununda, portallarla başka boyutlara seyahat ederek bulmacaları çözün ve geçmişin sırlarını ortaya çıkarın. Boyutlar arası seyahati araştıran bilim insanı olarak, tüm insanlığa fayda sağlayacak bir projeye katılıyorsunuz. Projede işler doğru gitmemeye başlıyor ve bunun arkasındaki sorunları çözerek, karanlık gerçeği tek başınıza bulmaya çalışıyorsunuz.

Oyundaki ilerlemeleriniz esnasında yapacağınız birçok bulmaca bulunuyor. Bu bulmaca görevleri, sandığınız gibi bir eşyayı bulmak veya yerleştirmek gibi değildir. Fizik bulmacaları adı altında karşımıza çıkan çeşitli görevlerde, neredeyse tüm nesnelerle etkileşim halinde olun ve oyunda kolayca ilerleyin.

THE MULLER-POWELL PRINCIPLE İndir

THE MULLER-POWELL PRINCIPLE'da, boyutlar arası seyahat edip karanlık sırları ortaya çıkarmaya çalıştığınızı söylemiştik. Bu macerada işinize çok yarayacak olan silahlarınızı kullanmalı ve farklı ortamlardaki enerjileri yok etmelisiniz. Oyun boyunca taşıdığınız bu silahla, ortamlardaki enerjileri emebilir ve bunları çeşitli görevleri geçmekte kullanabilirsiniz. Camları eritin, yanan bir ateşi söndürün ve yolunuza çıkan zorlukları kolayca giderin.

Macera ve aksiyon kavramlarını içerisinde oldukça barındıran THE MULLER-POWELL PRINCIPLE'ı indirerek, siz de boyutlar arası görevlerinizi başarıyla tamamlayabilirsiniz. Henüz daha piyasaya sürülmeyen bu oyun, 29 Kasım 2023 tarihinde oyuncularla buluşacak.

THE MULLER-POWELL PRINCIPLE Sistem Gereksinimleri