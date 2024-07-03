Türk mitolojisine dayalı bir video oyunu düşlemişmiydiniz? The Nightscarred: Forgotten Gods ile bu hayaliniz gerçeğe dönüşüyor.

Kemal Tavus - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Shadowfall Studios tarafından geliştirilen ve yayımlanan The Nightscarred: Forgotten Gods Türk mitolojisine dayalı bir aksiyon macera oyunudur. Ölüm tanrısı Erlik'in kızı olarak büyüleyici bir dünyada hayatta kalma ve dengeyi sağlama görevini üstlendiğimiz bu oyun, birinci şahıs bakış açısıyla oynanan, büyüleri tasarlayabildiğimiz yaratıcı bir dövüş sistemine sahiptir.

Kendi büyülerimizi oluşturabilir ve hibrit dövüş sistemi ile bu büyüleri kullanarak düşmanlarımızın üstesinden gelebiliyoruz. Her büyünün benzersiz kombinasyonlar sunmasına imkan tanıyan bir sistem içeren bu oyun fizik tabanlı bulmacaları çözerek eski sırları açığa çıkardığımız bir yapım.

The Nightscarred: Forgotten Gods hızlı tempolu dövüş sistemi ile dikkat çekiyor. Son zamanlarda pek çok Türk oyun geliştiricisinin yeni yapımlarının fragmanlarını görüyoruz. Bakalım The Nightscarred: Forgotten Gods büyük bir etki yaratabilecek mi?

The Nightscarred: Forgotten Gods İndir

Hemen The Nightscarred: Forgotten Gods indirin ve Türk mitolojisi ile bezeli bu aksiyon macera oyununu deneyimlemeye başlayın.

The Nightscarred: Forgotten Gods Sistem Gereksinimleri