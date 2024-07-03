The Nightscarred: Forgotten Gods
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 48.83 GB
- Üretici Shadowfall Studios
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Türk mitolojisine dayalı bir video oyunu düşlemişmiydiniz? The Nightscarred: Forgotten Gods ile bu hayaliniz gerçeğe dönüşüyor.
Shadowfall Studios tarafından geliştirilen ve yayımlanan The Nightscarred: Forgotten Gods Türk mitolojisine dayalı bir aksiyon macera oyunudur. Ölüm tanrısı Erlik'in kızı olarak büyüleyici bir dünyada hayatta kalma ve dengeyi sağlama görevini üstlendiğimiz bu oyun, birinci şahıs bakış açısıyla oynanan, büyüleri tasarlayabildiğimiz yaratıcı bir dövüş sistemine sahiptir.
Kendi büyülerimizi oluşturabilir ve hibrit dövüş sistemi ile bu büyüleri kullanarak düşmanlarımızın üstesinden gelebiliyoruz. Her büyünün benzersiz kombinasyonlar sunmasına imkan tanıyan bir sistem içeren bu oyun fizik tabanlı bulmacaları çözerek eski sırları açığa çıkardığımız bir yapım.
The Nightscarred: Forgotten Gods hızlı tempolu dövüş sistemi ile dikkat çekiyor. Son zamanlarda pek çok Türk oyun geliştiricisinin yeni yapımlarının fragmanlarını görüyoruz. Bakalım The Nightscarred: Forgotten Gods büyük bir etki yaratabilecek mi?
The Nightscarred: Forgotten Gods İndir
Hemen The Nightscarred: Forgotten Gods indirin ve Türk mitolojisi ile bezeli bu aksiyon macera oyununu deneyimlemeye başlayın.
The Nightscarred: Forgotten Gods Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5 veya benzeri
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 veya benzeri
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: SSD önerilir