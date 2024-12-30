Rake adlı yaratığı öldürmeye çalıştığınız The Rake oyunu, oyunculara açık dünyada hayatta kalma deneyimi sunuyor.

Berkcan Aktürk - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

The Rake, açık dünya hayatta kalma oyunları arasında yer alıyor. Ayrıntılı ve gerçekçi açık dünyada ilerlerken, görevlerinizi de yapmanız gerekmektedir. Vahşi hayvanlarla ve diğer yaratıklarla karşılaşacaksınız. Onlarca silah seçenekleri sayesinde avlanın ve The Rake yaratığına karşı hayatta kalın.

Dinamik hava koşulları ve gerçekçi grafiklerle birlikte hikayede ilerleyeceksiniz. onlarca cinayet ve kaçırılma olaylarından sonra etrafa göz atacak ve bunun nedenini bulmaya çalışacaksınız. Sadece vahşi yaratıklar değil, aynı zamanda bunun nedeninin korkutucu yaratık olduğunu çok geçmeden anlayacaksınız.

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Açık dünyada çeşitli ekipmanlarla avlanırken bir yandan da korku deneyimi yaşayacaksınız. Korkutucu sesler ve atmosfer sayesinde hayatta kalma anlarını gerilimle birlikte yaşayabilirsiniz.

Yol boyunca ana göreviniz The Rake'i öldürmektir. Lakin yan görevleri yapabilir ve oyun sürenizi uzatabilirsiniz. İsteğe bağlı olduğundan, sadece haritayı keşfetmek ve Rake'i öldürmek istiyorsanız da bunu yapabilirsiniz.

Siz de The Rake indirin ve açık dünyada hayatta kalma deneyimi yaşayın!

The Rake Sistem Gereksinimleri