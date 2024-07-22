The Renovator: Origins, babanızın ölümünü araştırdığını bir psikolojik korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Birinci şahıs psikolojik korku oyunu olarak karşımıza çıkan The Renovator: Origins, gizemli içerikleri ve oynanışıyla iyi bir korku deneyimi yaşatıyor. Oyun içerisinde müze çalışanının oğlunu canlandırıyorsunuz. Babanızın gizemli ölümünü araştırırken, bir yandan da esrarengiz olaylarla karşılaşıyorsunuz.

Hem iç mekan tasarımları hem de hikayesiyle birlikte psikolojik korku yapısını güzel bir şekilde yansıtmaktadır. Etkileşimde olabileceğiniz eşyalar, gizemli bulmacalar ve anlık gerçekleşen rastgele olaylar ise ana yapının yanında küçük detaylardandır.

The Renovator: Origins İndir

Babanızın ölümünü araştırdığınız The Renovator: Origins, bulmacaları çok farklı anlarda oyunculara sunmaktadır. Orta düzeyde zorluğa sahip olam bulmacaları çözmeli ve sırları keşfetmek için yeni kapılar açmalısınız.

Oyunu satın almadan önce Steam sayfasında bulunan demo sürümünü deneyimleyebilir ve oyun hakkındaki detaylara az da olsa hakim olabilirsiniz. Çıktığı andan itibaren oyuncular tarafından da beğenilerek oynanmaya devam eden The Renovator: Origins'te, şimdiki zaman ve 60'ların SSCB'sini görebilecek ve farklı mekan tasarımlarında korku deneyimi yaşayacaksınız.

Siz de The Renovator: Origins indirin ve esrarengiz bir şekilde ölen babanızın ölümünün arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarın!

The Renovator: Origins Sistem Gereksinimleri