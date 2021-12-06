Sims FreePlay APK Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir en iyi yaşam simülasyonu oyunu.

Yeşim Halıcı - 2 GÜN ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sims FreePlay PC’de popüler yaşam simülasyonu oyunu The Sims’in mobil cihazlarda oynanabilir ücretsiz sürümü. The Sims’in geliştiricileri tarafından mobil cihazlar için tasarlanan Sims FreePlay APK Android oyununda kendi tarzınız, kişiliğiniz ve hayallerinizle kosa bir şehir yaratacaksınız.

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Sims FrePlay Android oyununda evler inşa edip tasarlıyor ve Sims adında sanal insanlar yaratıyorsunuz. Sim’leri kontrol ederek isteklerini yerine getiriyor, farklı türde eylemleri tamamlamalarını sağlayarak puan kazanıyorsunuz. Sim’ler gerçek zamanlı çalışıyor ve eylemleri tamamlamaları gerçek zaman alıyor. The Sims PC sürümünden farklı olarak, tüm eylemler oyuncu tarafından yönetiliyor. Sim aileleri yetişkin Sim olması koşuluyla çocuk sahibi olabiliyor. Satın alımlarla şehrinizde yaşayan Sim sayısını artırabiliyorsunuz. Oyunda tamamlamanız gereken görevler ve isteğe bağlı keşif görevleri var.

Ücretsiz Sims Oyna

Simülasyon tarzı: Tepeden tırnağa, yerden tavana Sim’lerinizin hayatlarını her yönüyle özelleştirin. Sim’lerin (en fazla 34) şık görünmelerini sağlayın, yüzme havuzları, birden fazla kat ve inanılmaz dekorla hayallerindeki evleri tasarlayın ve inşa edin. Daha fazla Sim aldıkça ve Sim’ler aile kurdukça Sim kasabanızı evcil hayvan mağazası, araba galerisi, alışveriş merkezi ve hatta villa pilajıyla büyütün. İç mimar olarak iç tasarımda ne kadar iyi odluğunuzu gösterin. Yeni ilişkiler kurabileceğiniz ve arkadaşlarınızın iç tasarım becerilerini kendinizinkiyle karşılaştırabileceğiniz gerçek arkadaşlarınızın Sim kasabalarını ziyaret edin.

Bağlı kalın: Hayat birlikte güzel. İlişkilere başlayın, aşık olun, evlenin ve bir aileniz olsun. Ömür boyu arkadaşlar edinin, evcil hayvanlara bakın. Havuz partileri yapın, açık havada ızgara yapın ya da film gecesi için şöminen karşısında oturun. Sim’ler anlaşamadığında yaşanacak çok fazla dramatik olay var. Bebeklerden yaşlılara mükemmel Sims hikayeniz yaşam simülasyonunuzun her aşamasında gerçekleşebilir. Aşk ve arkadaşlık mı? Dram ve ayrılık mı? Her zaman seçim sizin.

Hepsi iş ve hepsi oyun: Sim’lerin çalışması gerekir. Farklı rüya kariyerlerini başlatın ve hatta Sims’lerin karakol, film stüdyosu, hastanedeki günlerini takip edin. Sim’leriniz işe ne kadar çok giderse o kadar çok beceri kazanırlar, maaşları yükselir, size ödüller kazandırırlar. Boş zamanlarınız için yemek pişirme, moda tasarımı, salsa dansı ve köpek eğitimi gibi farklı hobiler edinin.