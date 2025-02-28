The Thing: Remastered, yenilenmiş grafikleri ve geliştirilmiş oynanışıyla hayatta kalma korku deneyimini yeniden yaşayın. Hemen indirin ve dehşet verici maceraya atılın!

Kemal Tavus - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Nightdive Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan The Thing: Remastered, ilk olarak 2002 yılında piyasaya sürülen kült klasiğin yenilenmiş bir versiyonudur. Bu oyun John Carpenter'ın 1982 yapımı aynı adlı filminden esinlenerek, oyuncuları Antarktika'daki bir araştırma üssünde geçen tüyler ürpertici bir maceraya davet ediyor.

Oyunda Kaptan Blake adlı bir karakteri kontrol ediyoruz. Blake filmdeki olayların ardından araştırma üssüne gönderilen bir özel kuvvetler ekibinin lideridir. Görevi üste neler olduğunu araştırmak ve hayatta kalanları bulmaktır ancak ekip kısa sürede şekil değiştirebilen ve insanları taklit edebilen bir uzaylı tehdidiyle karşı karşıya kalır. Bu durum ekip içindeki güveni sarsar ve paranoya ortamı yaratır.

The Thing: Remastered, orijinal oyunun atmosferini korurken, modern grafik teknolojileriyle güncellenmiştir. Geliştirilmiş modeller, dokular ve ortamlar sayesinde oyun daha canlı ve etkileyici bir görsellik sunuyor.

The Thing: Remastered İndir

Siz de hemen The Thing: Remastered indirin ve bu kült klasiği modern dokunuşlarıyla tekrar deneyimleme şansı yakalayın.

The Thing: Remastered Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (64-Bit gerekli)

: Windows 10 (64-Bit gerekli) İşlemci : Intel Core i5-3570 @ 3.4GHz ya da AMD Ryzen 3 1300X @ 3.5GHz ya da daha iyisi

: Intel Core i5-3570 @ 3.4GHz ya da AMD Ryzen 3 1300X @ 3.5GHz ya da daha iyisi Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 650 TI (2GB) ya da AMD HD 7750 (1GB) ya da daha iyisi

: NVIDIA GeForce GTX 650 TI (2GB) ya da AMD HD 7750 (1GB) ya da daha iyisi DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 5 GB kullanılabilir alan

: 5 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı veya yerleşik ses