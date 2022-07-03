Thetan Arena ile dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı mücadele edeceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Battle Royale moduna sahip olarak lansmana çıkan ve günümüzde 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Thetan Arena, ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. İngilizce dil desteği ile dünyanın dört bir yanından 42 oyuncuyu aynı haritada karşı karşıya getiren yapım, solo ve duo oyun modlarına da ev sahipliği yapıyor. PvP moduna da sahip olan oyunda gerçek zamanlı olarak gerçek oyunculara karşı mücadele edecek, aksiyon dolu anlar yaşayacağız. Fantastik bir dünyaya sahip olan Thetan Arena apk indir, ücretsiz yapısı ile milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başardı.

Thetan Arena APK Özellikleri

Oynaması ücretsiz,

PvP, duo ve solo oyun modları,

Gerçek zamanlı oynanış,

Sürükleyici bir atmosfer,

Fantastik bir dünya,

Düzenli güncellemeler,

Farklı seviyeler,

İngilizce dil desteği,

MOBA türünde lansmana çıkan ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Thetan Arena apk yükle, oldukça zengin bir içerik yapısına sahip. Farklı karakterlere ve özelliklere sahip olan mobil aksiyon oyunu dünyanın farklı noktalarındaki oyuncuları gerçek zamanlı olarak karşı karşıya getiriyor. Yoğun görsel efektler eşliğinde oyuncularına görsel bir şölen sunan Thetan Arena apk günümüzde 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor. Çarpıcı grafik açılarına sahip olan mobil oyun rekabetçi çok oyunculu yapısı ile epey beğenildi. Google Play üzerinde 4.5 gibi bir inceleme puanı alan yapım başarılı gidişatına kaldığı yerden de devam ediyor.

Thetan Arena APK indir

Android akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için ücretsiz olarak lansmana çıkan Thetan Arena, İngilizce dil desteği ile oynanabiliyor. Dünya çapında 10 milyondan fazla oyuncu tarafından da oynanan yapım, düzenli olarak aldığı güncellemeler ile oyuncularına sürekli yepyeni içerikler de sunuyor. Oyunu hemen indirip rekabet dolu bir dünyaya giriş yapabilirsiniz. İyi oyunlar dileriz.