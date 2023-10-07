Oyunculara hırsızlık deneyimi yaşatan Thief Simulator 2'de, görevleri tamamlamalı ve en pahalı eşyaları çalmalısınız.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hırsızlık becerilerinizi maksimum seviyede kullanmanız gereken Thief Simulator 2'de, görevlerinizi tamamlayın ve yenilerinin kilidini açın. Pahalı arabalar, eşyalar, banknotlar ve daha çokça şeyi çalın. Kolay ve rahat seviyelerden başlayarak, çok zorlu seviyelere kadar adım atacaksınız. Bu seviyelerin her birinde yeni ekipmanlar kullanmanız gerekecek.

Thief Simulator 2 içerisinde, ilerledikçe kullanılabilir hale gelmiş ekipmanlar bulunur. Düşmanları gözetlemek için bir dürbün, güvenlik sistemlerini hacklemek için bilgisayar ve kilitleri açmak için ise çeşitli hileli anahtarlara ihtiyacınız olacaktır.

Thief Simulator 2 İndir

Belirlediğiniz yeri soymak için, önceden hazırlanmış planlarınızı devreye sokmalısınız. Öncelikle çevreyi en iyi şekilde gözetleyip, binaların ne zaman boşaldığını tespit edin. Binada oturan kiracıların evden ne zaman çıktığını ve kaç kişi yaşadığını bilmeniz, strateji hazırlamak için çok önemlidir.

Binaları ve arabaları soyarken en küçük şeyden başlayın ve gün geçtikçe muazzam evleri veya spor arabaları soyun. Yapmanız gereken tek şey, hızlı olmanız ve hangi eşyayı alıp hangisini almayacağınıza hızlı karar vermenizdir. Fazla zamanınızın olmadığını beyninize iyi yerleştirin ve en hızlı şekilde görevleri tamamlamaya çalışın.

Tam anlamıyla bir hırsızlık simülasyonu olan Thief Simulator 2'yi indirerek, siz de paha biçilmez eşyaları çalabilirsiniz. Aksiyon ve eğlence dolu bu oyunu yakalanmadan tamamlayın ve basit grafikleriyle beraber mükemmel bir deneyim yaşayın.

Thief Simulator 2 Sistem Gereksinimleri