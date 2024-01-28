Üç Krallık dönemini anlatan ARPG oyunu Three Kingdoms Zhao Yun'da, dönemin en ikonik generali olan Zhou Yun'u canlandırıyoruz.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

ZUIJIANGYUE tarafından geliştirilen Three Kingdoms Zhao Yun, Çin'in Üç Krallık dönemini anlatan bir ARPG oyunudur. Bu Üç Krallık dönemini bilmeyen oyuncular için; M.S. 220 ve 280'li yıllar arasında Doğu Han Hanedanlığının çöküşüyle başlamıştır ve bu dönemde oldukça fazla savaş gerçekleşmiştir.

Bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bu oyun ise, dönemin en ikonik komutanlarından olan Zhao Yun'u konu almaktadır. Zhao Yun'un maceralarını ve başına gelen olayları deneyimleyeceksiniz. Stratejilerinizi ve savaş becerilerinizi kullanarak, daha çok askeri çatışmalarda olmak üzere her yerde Zhao Yun'a rehberlik edin.

Three Kingdoms Zhao Yun İndir

Three Kingdoms Zhao Yun'da, tam olarak 12 adet hikayeli bölüm oynayabilirsiniz. Oyunun ana hikayesi 30 saatlik deneyime ve 3 adet zorluk seçeneğine sahiptir. Ayrıca hikaye ve normal oyun sürenizde de 30 farklı kapsamlı haritayı gezebileceksiniz.

ARPG oyunlarından çokça beklenen özellik, tabii ki de karakter özelleştiremeleridir. Dört farklı silah sisteminde karakterinizi geliştirebilir, farklı iyileştirmeler katabilir ve ekipman sistemleriyle destekleyebilirsiniz. Eğer siz de ARPG oyunlardan ve Çin kültüründen hoşlanıyorsanız, Three Kingdoms Zhao Yun indirebilirsiniz.

Three Kingdoms Zhao Yun Sistem Gereksinimleri