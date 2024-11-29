THRESHOLD, dağın tepesindeki tren işçisini konu alan bir hayatta kalma korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Atmosferiyle oyunculara psikolojik korku deneyimi yaşatan THRESHOLD oyununda, ıssız istasyonlardan geçen bir tren görevlisini canlandırıyorsunuz. Vardiya sıranızda tüm işlerinizi yapın, istasyonlardaki sırları gün yüzüne çıkarın ve hayatta kalmaya çalışın.

Hayatta kalmak zorundasınız. Trenin ilerlemesi ve arızaların sonlanması için çalışırken, bir yandan da hava şartlarıyla mücadele edeceksiniz. Dağların tepesinde nefes almak oldukça zordur. Çürümeye yüz tutmuş trendeki işlerinizi yaparken konuşmayın, koşmayın ve yalnızca işinizi yapın.

THRESHOLD İndir

THRESHOLD, grafikleri ve oynanışıyla benzersiz bir deneyim sunuyor. Oldukça basit, atmosferik ve pikselleşen grafikler, oyun tarzıyla uyumlu bir yapıdadır.

Vardiya sırasında sizi meşgul edecek çokça iş bulunmaktadır. Raporları teslim edin, su filtrelerini temizleyin, odunları toplayın ve diğer tüm işleri yapın. Hikaye boyunca atmosferden ve karşınıza çıkan olaylardan korkacaksınız. Siz de THRESHOLD indirin ve hayatta kalmak için çaba gösterin!

THRESHOLD Sistem Gereksinimleri