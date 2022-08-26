Thymesia dünyası oyuncuları epey ürpertecek.

Doğukan Çağlakpınar - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Team17 ekibinin yeni bilgisayar oyunu olan Thymesia lansmana çıktı. Bilgisayar platformu için duyurulan ve geçtiğimiz günlerde Steam'de lansmana çıkan oyun, başarılı satışları ile Steam'de yükselmeye başladı. Karanlık ve puslu bir dünyaya sahip olan oyunda, birbirinden farklı tehlikeler ve görevler oyunculara sunulan içerikler arasında yer alıyor. İnternet gerektirmeden tek oyunculu olarak oynanabilen oyunda, üçüncü şahıs kamera açıları bulunuyor. Oyun içerisinde bir döneme damga vuran Hermes Krallığında yer alacak ve eski ihtişamını geri kazanmasını sağlamaya çalışacağız. Kaosa sürüklenen krallıkta mücadele edecek olan oyuncular, krallığın başına bela olan yaratıklarla da sık sık kapışacaklar.

Thymesia Özellikleri

Hikaye bazlı oynanış,

Fantastik yaratıklar,

Çeşitli ana ve yan görevler,

Zorlu düşmanlar,

10 farklı dil seçeceği,

Yüksek tempolu savaş,

Corvus adında gizemli bir karakteri canlandıracak olan oyuncular, çeşitli yaratıklar ile de sık sık karşı karşıya gelecekler. Üçüncü şahıs kamera açıları eşliğinde oynanacak olan yapımda farklı ve eşsiz silah modelleri de yer alıyor. İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan oynanabilen oyunda, oyuncular ilerledikçe daha zorlu düşman modelleri ve yaratıklar ile karşı karşıya gelecekler. Sürükleyici bir oynanış eşliğinde oyunculara aksiyon ve gerilim dolu anlar sunan oyun karanlık bir dünyaya ev sahipliği yapıyor.

Thymesia İndir

OverBorder Studio tarafından geliştirilen Thymesia, Team17 tarafından Steam'de yayınlandı. Bilgisayar platformu oyuncuları tarafından 'çok olumlu' olarak değerlendirilen oyun, kısa süreli olarak indiripli fiyat etiketine sahip.

Thymesia Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 Bit)

İşlemci: Intel Core i5 or AMD Ryzen 5

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 950 or Radeon HD 7970

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 16 GB kullanılabilir alan

Thymesia Önerilen Sistem Gereksinimleri