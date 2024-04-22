TikTok Notes APK, TikTok geliştiricileri tarafından piyasaya sürülen bir sosyal medya uygulamasıdır. Kısa videoların yanı sıra kullanıcıların fotoğraf paylaşması hedeflenmiştir.

Berkcan Aktürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sosyal medya mecrasına piyasaya sürüldüğü günden beri oldukça etki eden TikTok, yeni fotoğraf tabanlı uygulaması olan TikTok Notes APK ile karşımıza çıkıyor. Geliştiriciler, uygulamanın Instagram ve diğer benzeri sosyal medya uygulamalarına rakip olması için piyasaya sürdü. Fotoğraflarınızı paylaşabilir, arkadaşlarınızın gönderilerine yorum ve beğeni bırakabilir veya kullanıcılarla takipleşebilirsiniz.

Eğer halihazırda bir TikTok kullanıcısıysanız yeni bir hesap açmadan aynı bilgilerle TikTok Notes uygulamasına giriş yapabilirsiniz. Lakin bir hesabınız yoksa kolaylıkla oluşturabilir ve profilinizi özelleştirmeye başlayabilirsiniz. Hesap paylaşım sistemi sayesinde Notes'a üye olan arkadaşlarınızı görebilir ve hızlıca takip edebilirsiniz.

Çoğu TikTok kullanıcısı kısa videoların yanı sıra fotoğraf paylaşma özelliğini kaçırıyordu. Bunun üzerine geliştiriciler, kullanıcıların fotoğraflarını paylaşıp sosyal medyayı daha aktif kullanmasını sağladı.

TikTok Notes APK İndir

Her benzeri sosyal medya uygulamasında olduğu gibi belli başlı içerikler karşınıza her daim çıkacaktır. Ana sayfanızda görünmesini istediğiniz içerikler görüntüleme oranınıza göre belirlenir ve otomatik olarak karşınıza çıkar. Algoritma, beğendiğiniz ve vakit geçirmeyi sevdiğiniz içerikleri en üstte gözükecek şekilde ayarlanmıştır.

En muhteşem fotoğraflarınızı paylaşabildiğiniz TikTok Notes APK'yı indirerek, siz de yeni bir sosyal medya deneyimi yaşayabilir ve kullanıcılarla etkileşimde kalabilirsiniz.

TikTok Notes Uygulaması Özellikleri